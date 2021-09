Manuel Moyano, nuevo Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes

El escritor Manuel Moyano se alzó con el XVI Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, organizado por el Grupo Hotusa, en colaboración con RBA Libros y la Universidad de Barcelona. Y lo ha logrado con “La montaña en invierno”, aunque el título no es definitivo, una obra en la que el autor nos presenta un viaje de 500 kilómetros por toda Sierra Morena, desde Aldeaquemada, en Jaén, hasta Barrancos, ya en suelo portugués. Es un recorrido en el que se funden literatura con arte, tradiciones, historia y las impresiones del viajero, algo que ha valorado especialmente el jurado de la edición de este año, formado por Carme Riera, Alfredo Conde, Ana Sanjurjo, Adolfo Sotelo y Luisa Gutiérrez.

Más allá de los tópicos que vinculan esta zona con las leyendas de bandoleros, Moyano nos lleva hasta una zona que es frontera física entre el centro y el sur de España, punto de encuentro de contrabandistas, poetas, monjes e, incluso, niños lobo, como el de Sierra Madrona. También aparecen nombres como los de Cervantes, el Duque de Rivas o Miguel Hernández, entre otros, dentro de las páginas viajeras de este libro, sin olvidar algunos episodios de la Reconquista o la Guerra Civil.

Manuel Moyano, tras conocerse el fallo del jurado, aseguró que “estamos rodeados de gente que piensan que viajar es ir a Tailandia cuando también se puede ir al pueblo de al lado. Para mí era un desafío y una diversión coger un territorio sobre el que no existe nada, como es Sierra Morena y escribir este libro. No había una narración de una manera integral sobre este lugar”. Moyano reconoció que salió a este viaje “como si fuera un autor anglosajón, como Colin Thubron. Cela o Pla hacían un tipo de viaje con anclaje en el costumbrismo, algo que no pasa aquí”.

El escritor explicó que, en “La montaña en invierno”, estableció “un recorrido que empieza en Aldeaquemada, un pueblo de Jaén cercano a Despeñaperros y que lo terminé en Barrancos, en Portugal, un lugar donde está permitido matar toros y se habla el barranqueño, ni español ni portugués. Por medio hay muchos hitos”. Entre “estos hitos” se encuentran los vinculados con “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”. “Me vi con Luis Miguel Román Alhambra, un estudioso del recorrido de don Quijote por Sierra Morena. Él demuestra que tanto don Quijote como Cervantes que estuvieron allí, no en Despeñaperros -como se ha dicho en muchas ocasiones- sino en el Camino Real que llevaba de Córdoba a Toledo”.

El libro también rescata otro episodio relacionado con otro hombres de letras, como es el caso de Miguel Hernández. Del autor de “Perito en lunas”, Miguel Moyano ha seguido su rastro hasta el puesto fronterizo, entre Huelva y Portugal, donde fue detenido, iniciándose en ese momento el vía crucis carcelario que desembocó en su temprana muerte en 1942. “Intentó huir por Rosal de la Frontera, por Huelva. Su idea era tomar un barco en Lisboa con su familia y poder desembarcar a Sudamérica. Se ayudó de contrabandistas hasta llegar a esa zona. Él llevaba un reloj de oro, regalo de Vicente Aleixandre. Lo quiso vender, pero el de la joyería, al ver su aspecto, sospechó de él y llamó a la Policía. Lo detuvieron y lo dejaron en Rosal de la Frontera. Un guardia civil, del pueblo de al lado de Orihuela, intervino, porque lo reconoció. Pensaba que eso lo salvaría, pero no fue así. No lo liberaron y todo se complicó más. No consiguió la libertad”, dijo Manuel Moyano.

El viaje, realizado en febrero de 2019 en coche, nos lleva hasta lugares como el mayor latifundio de España, en el norte de Córdoba. “Fue de Río Tinto, luego de príncipe alemán pasó al duque de Westminster, dedicado hoy sobre todo a la caza, con una extensión como la de Valencia ciudad”, aclaró Moyano. También nos acercamos a episodios relacionados con la Reconquista, más allá de las Navas de Tolosa, o podemos visitar la llamada capilla Sixtina de Extremadura, es decir, la Ermita de Nuestra Señora del Ara.

En nombre del jurado, Adolfo Sotelo aseguró que la obra galardonado “no es solo anécdotas y datos. Es geografía, una geografía humana. No es la visión típica de Andalucía. Lo sorprendente es que Andalucía es también eso, otra cosa que no son las grandes ciudades como Córdoba, Sevilla o Granada. Los libros de viaje auténticos deben calar en la intrahistoria, en el paisaje y el paisanaje, y esto es lo que pasa con el libro de Manuel Moyano”.