Esquerra avisa al Gobierno ante los presupuestos: “Estamos muy lejos de estar satisfechos”

Pere Aragonès salió satisfecho de la primera reunión de la mesa de diálogo celebrada el pasado miércoles y aseguró que eso “ayuda” de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, Esquerra y su portavoz, Marta Vilalta, han querido enviar hoy también una advertencia ya que entienden que para hablar de las cuentas de 2022, se deben haber cumplido con los compromisos contraídos en las de 2021. “Estamos lejos, muy lejos de estar satisfechos con los cumplimientos”, ha expresado Vilalta.

“Haría bien el Estado en cumplir los compromisos. Harían bien en ponerse las pilas. Si no, empezaríamos bastante mal la negociación de los presupuestos para el año que viene”, ha alertado la portavoz republicana, que también ha querido poner en contexto la posición de su partido: “Debe haber un clima político favorable. No somos los del ‘no’ a todo, queremos arremangarnos y participar en la negociación”, ha señalado, tras matizar que aún no han empezado los contactos para las cuentas.

Aeropuerto

A diez días para que venza el plazo para tomar una decisión final sobre El Prat, las esperanzas para que se opte por la ampliación del aeropuerto se evaporan a marchas forzadas, como ha puesto de manifiesto Esquerra esta mañana: Vilalta ha hecho una “valoración positiva” de la manifestación convocada ayer en Barcelona contra la infraestructura, iniciativa en la que participaron algunos miembros del partido (Raül Romeva, por ejemplo), pero no consellers. Vilalta ha reivindicado que “salieron miles de personas” y ha asegurado que estarán “en todos lados” para defender su modelo, que pasa por ir “contra el chantaje de AENA” y poner alternativas que cumplan con los requisitos medioambientales encima de la mesa.

Los republicanos acusan al Gobierno de haber impuesto su plan, que pasa por invadir una zona protegida de alto valor ecológico (La Ricarda) para alargar la tercera pista, y defienden crear una mesa técnica donde debatir otras alternativas. En todo caso, tampoco han tenido nunca mucha voluntad por la ampliación, que supondría 1.700 millones de euros de inversión y la creación de más de 80.000 empleos directos.

Estas palabras de Vilalta se han pronunciado justo el mismo día que los empresarios, liderados por Josep Sánchez Llibre (Foment), que siguen sin arrojar la toalla y ven posible todavía un pacto que salve la ampliación. Sánchez Llibre ha dicho en una entrevista en “TVE” que Foment pondrá “todos los elementos a su alcance” para que la ampliación no descarrile. Ha sostenido que el proyecto final puede cumplir con los estándares medioambientales: “Por los contactos que nosotros hemos hecho con la Comisión Europea, con miembros de la comisión del cambio climático, tiene muchas probabilidades de prosperar”.

El plazo se agota el 30 de septiembre, cuando está previsto que se apruebe el Documento de Regulación Aeropuerto (DORA), que incluirá todos los proyectos de AENA entre 2022 y 2026.

Mesa de diálogo

Esquerra también ha emplazado a JxCat a que se “reincorpore a la mesa de diálogo”. “La puerta siempre ha estado abierta”, ha afirmado Vilalta, tras avisar también al Gobierno que “la agenda del reencuentro no es ningún proyecto político”.

Ley electoral

Los republicanos han anunciado también una propuesta para configurar una ponencia conjunta en la que participen todos los grupos (excepto Vox) para elaborar ley electoral propia en Cataluña, ya que la autonomía se sigue rigiendo por la Ley Electoral española. Entre los temas a abordar, Vilalta ha dicho que estarán “el voto joven o exterior o los derechos de personas migradas o la perspectiva feminista”.