La Guardia Civil ha detenido en Barcelona al ciudadano norteamericano G.O.O, de 64 años de edad, al estar reclamado por las autoridades de ese país mediante OID (Orden Internacional de Detención). Esta persona fue arrestada por las autoridades de Estados Unidos tras llevarse a cabo una importante operación en 2010, contra el intercambio de archivos P2P de contenido pedófilo, encontrando en posesión de G.O.O., gran cantidad de este tipo de archivos, tanto en su usuario de una red de intercambio de archivos, como en diferentes dispositivos localizados en su vivienda de la ciudad de Nueva York.

Una vez detenido y estando en situación de arresto domiciliario, G.O.O. se deshizo de su pulsera de localización, iniciando así un periplo de huida por varios países. Desde el año 2012, que es cuando no compareció a juicio sobre los hechos investigados, G.O.O. se trasladó a España, concretamente a la ciudad de Oviedo, de ahí a Londres y posteriormente a Alemania antes de regresar a Barcelona, lugar donde finalmente ha sido detenido.

El Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, inició la búsqueda de esta persona en 2018, al contar con indicios fiables sobre el posible paradero del huido, por lo que se iniciaron gestiones con diferentes cuerpos policiales europeos, que iban corroborando su paso por estos países. Dedicado a la docencia De esta manera, se pudo confirmar que el detenido trabajó como profesor de inglés en Oviedo, desde donde se trasladó a Berlín para continuar ejerciendo la docencia, al igual que en Londres. Las distintas academias de idiomas para las que emitió currículos, no tenían conocimiento de sus antecedentes por delitos de pornografía infantil, ya que los certificados de antecedentes exigibles son nacionales de los propios países, no detectándose ningún caso relacionado con los hechos imputados durante todo este tiempo en ninguno de sus lugares de residencia.

El detenido adquirió la nacionalidad española en 2018, modificando el orden de sus apellidos y utilizando un nombre compuesto, eludiendo así posibles señalamientos policiales internacionales. De esta manera, el pasado 22 de septiembre, pudo ser localizado en la ciudad de Barcelona, donde continuaba con sus clases de idiomas de manera online, siendo detenido en una de las salidas que hizo de su domicilio.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Huidos de la Justicia de UCO, contando con el apoyo de la Unidad de Policía Judicial de la Zona de la Guardia Civil de Cataluña. El detenido se ha puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en funciones de guardia.