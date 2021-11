¿Cambio de aliados del Govern en Cataluña?

Poco más de cinco meses después de la investidura de Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat y todo el Govern empieza a asumir que desempeñarse en esta legislatura con la CUP como compañera de viaje será muy difícil y da las primeras señales que pueden desembocar en un cambio de aliados. Hasta ahora, Aragonès se ha resistido a divorciarse de los anticapitalistas, pero en los últimos días está subiendo el tono de las desavenencias mientras se detecta una mayor sintonía con grupos como el de los Comunes o el PSC. Hoy mismo, por ejemplo, el president ha mantenido en la sesión de control celebrada en el Parlament un duro intercambio de golpes con los cuperos.

La líder de la CUP, Dolors Sabater, ha reprochado a Aragonès que ERC haya permitido la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado pese a los incumplimientos. “¿No le parece una tomadura de pelo negociar con el PSOE en base a incumplimientos de los acuerdos de 2021? Si lo que se acuerda no se cumple, no sirve”, ha señalado Sabater, quien ha añadido que los incumplimientos tienen “repercusión directa en Cataluña” y ha apuntado a la ejecución de inversiones (un 13%, según ha trascendido); el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital y los fondos europeos; las competencias de Rodalies; o, la capacidad para gestionar el Consorcio de la Zona Franca. “Nada se ha cumplido y no podemos hablar de autodeterminación en la mesa de diálogo”, ha zanjado. De esta manera, los cuperos alimentan la distancia para el acuerdo en los presupuestos de la Generalitat para 2022, que se prensentan la semana que viene y las negociaciones no van bien encaminadas.

Aragonès ha respondido que “el Govern no es un grupo parlamentario del Congreso” y ha querido desligar a la Generalitat de Esquerra, reivindicando también que los republicanos vencieron en las elecciones en Cataluña presentándose con un programa electoral que prometía lo que están haciendo: pactar. “Esto es una sesión de control al president, no a los 13 diputados de Esquerra”, ha replicado. Lo cierto es que, a pesar de que el tono se eleva con la CUP, el president también ha querido mantener a los anticapitalistas como prioridad, aunque ha abierto la puerta al resto de formaciones para los presupuestos (Comunes y PSC).

En este sentido, con el PSC ha habido hoy sintonía porque Salvador Illa se ha mostrado sensible a la demanda de la protección del catalán en la nueva Ley audiovisual que prepara el Gobierno y ha mostrado su apoyo al Govern en este ámbito. También ha subrayado que el Govern presente la semana que viene los presupuestos, que también tiene intención de negociar. “Celebro su posicionamiento en materia lingüística, señor Illa”, ha afirmado Aragonès.

Finalmente, la líder de los Comunes, Jéssica Albiach, ha sido directa y ha pedido tanto al Govern como a la mayoría del resto de grupos que se unan a la negociación de los presupuestos. “Los presupuestos no pueden ser una herramienta partidista, sino que tienen que ser herramienta de cambio”, ha planteado Albiach. Aragonès, sin embargo, le ha recordado a la líder de la formación morada cómo le tendió la mano para la investidura y la rechazó. “Decidieron que optaban por otro criterio. Fue su responsabilidad y les corresponde a ustedes explicarse”, ha señalado.