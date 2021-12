Los sindicatos rechazan frontalmente una empresa logística para relevar a Nissan en Barcelona

Los trabajadores de Nissan no quieren oír hablar de una empresa logística para instalarse en la fábrica de Zona Franca. En las últimas horas, ha trascendido una oferta de la inmobiliaria Goodman para aterrizar en Barcelona y tomar el relevo de la automovilística japonesa, pero la respuesta de los sindicatos ha sido rotunda: “No lo queremos”, señala Tomás Díaz, empleado de Nissan y portavoz de CC.OO. en la comisión de reindustrialización de la planta.

Díaz ha subrayado que, en estos momentos, todos los esfuerzos están volcados en el aspirante que más gusta a las administraciones públicas (Gobierno y Generalitat) y a los trabajadores: el fabricante de coches chino Great Wall Motors (GWM). No obstante, las negociaciones con GWM se han enfriado en los últimos días y eso ha abierto la puerta a la irrupción de nuevos pretendientes, entre los cuales ha aparecido Goodman, con una oferta de 550 millones de euros de inversión y 3.200 empleos. “Este proyecto no se ha desarrollado. Están ahí detrás, pero necesitamos un proyecto industrial. Un proyecto de carácter logístico no va a colmar las expectativas que tenemos”, señala Díaz.

Díaz explica que el proyecto de Goodman no ha aparecido en los trabajos que se están llevando a cabo en la mesa de reindustrialización y considera que ha aparecido ahora porque hay “ciertas empresas interesadas en salir ahora a la palestra”. De esta manera, el portavoz de CC.OO. en Nissan ha querido cerrar la puerta a cualquier alternativa que no pase por GWM, a la que están esperando a que decida en los próximos días porque la fecha límite es el 31 de diciembre, que es cuando Nissan abandona Barcelona. Si no hay solución antes de final de año, los empleados quedarán sin actividad y a la espera de que la mesa de reindustrialización siga con sus trabajos para encontrar una empresa alternativa.

Díaz ha sido claro con GWM: “Es la que más se asemeja al proyecto industrial actual y la que mayor ocupación genera”. No obstante, con la compañía china estaba prácticamente todo hecho, pero en los últimos días se han echado atrás y han alimentado la incertidumbre en torno al futuro de Zona Franca. “Esto estaba cerrado y ahora por estrategia de negociación lo han frenado”, señala Díaz, que, a su juicio, todo forma parte de una estrategia de la empresa china encaminada a exigir mejores incentivos fiscales de la Generalitat y el Gobierno y rebajar las condiciones laborales. GWM se escuda en que requiere mayor capacidad productiva que la que hay en Zona Franca. “Están apretando para que se ofrezcan más ayudas. Es una política de chantaje. Si desde el minuto 1 no les hubiera gustado, lo hubieran dejado”, zanja Díaz.