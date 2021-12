Ayuso, contra los cierres por Covid-19: “Los ciudadanos no aguantan más”

Madrid quiere cambiar el modo de hacer cuarentena. Por eso, el Gobierno de Díaz Ayuso propondrá al Ministerio de Sanidad que las personas que hayan estado solamente en contacto con un positivo y estén vacunada con la pauta completa, no tenga que guardar cuarentena. “Se están mandando cuarentenas de manera masiva y estamos viendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, están cerrando aulas completas, están mandando al teletrabajo a todo el mundo y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario”.

A pocos días de las vacaciones navideñas de los alumnos, de momento, la vuelta al colegio está pensada con normalidad y “vamos a ver si el con el Ministerio de Sanidad a llegamos un acuerdo para que en las aulas lo mismo, los niños que den positivos estén en sus casas pero que la vida siga para que no tengamos que estar todos encerrados”, ha dicho en una entrevista en Esradio.

No a los cierres masivos

La presidenta regional también se ha mostrado en contra de los cierres masivos que están planteando ya algunas comunidades autónomas. “Se ha demostrado que los ciudadanos no aguantan más, que están cumpliendo las normas, que se están confinando, que están con mascarillas y con vacunas y todavía me hablan de volver a cerrar…”

“Los cierres masivos no protegen del virus. En Filomena lo vimos, el virus subió en Madrid. Cuando el virus está en todos los rincones tiene que empezar la responsabilidad individual, allá donde también las Administraciones no puede llegar”, ha sentenciado.

Ayuso cree que, a estas alturas “no tiene sentido” cambiar la estrategia sanitaria y mucho menos con Ómicron y lo que hemos visto es que el Gobierno no tiene un plan, nunca lo ha tenido, no hay Ministerio de Sanidad, no hay nadie al volante”.

No al pasaporte Covid

La presidenta regional también ha rechazado el pasaporte covid como fórmula para frenar la pandemia que sí están aplicando otras comunidades autónomas. Cree que no sirve para hacer frente a nuevas olas. “No te demuestra si alguien está infectando, que es la clave. Por eso, seguimos ahondando en la política del test de antígenos que te dice, no si estás contagiado, si no si estás contagiando, si tienes la enfermedad en activo, que ese momento tú la puedes pasar a otras personas”.

Ayuso ha afirmado que Madrid seguirá aplicando la misma política: “responsabilidad, ventilación, mascarillas y vacunas, que son imprescindibles”.