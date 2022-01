El castellano en Primaria: 12 faltas en un párrafo (y la mayoría derivadas del catalán)

En plena polémica por la presencia residual del castellano en las aulas -apenas ocupa una materia, la propia de Lengua, mientras que el resto es todo en catalán- y con la Generalitat empeñada en desacatar la sentencia que obliga a impartir otra asignatura en español en todo el sistema, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha colgado este viernes en sus redes sociales una prueba corregida de la evaluación del departamento de Educación a los alumnos de tercero de Primaria en la que se ven numerosos errores ortográficos, la mayoría por efecto o “derivados” del catalán.

Y es que en los textos, dos dictados de apenas un párrafo corto de extensión (más o menos de 10 líneas), aparecen fallos básicos como no usar la “ñ” (letra que en catalán no existe) o especialmente escribir la conjunción “i” en lugar de “y”. Dos errores claros asociados a personas catalanohablantes, aunque no los únicos que aparecen en los textos de tercero de Primaria.

📢Prueba de evaluación diagnostica de 3º de primaria en CAT



✔️ Recuerden : El 95,7% de alumnos inician clases de castellano en 1º de Primaria, solo de forma oral



📢 Según el @govern el nivel de castellano es superior al resto de España



✔️ Juzguen vds



Fuente @educaciongob pic.twitter.com/vgyKjKhSXm — AEB Catalunya (@AEBCatalunya) January 7, 2022

Otro fallo derivado es escribir la preposición “a” en lugar de “en” -”nací a Barcelona”-, poner una doble “s” en una palabra -”professores”- o utilizar la “q” en vez de la “c” -”quatro”-, erratas que se asocian al catalán. También el uso del símbolo de interrogación únicamente al final de la frase y no al principio -como es correcto en castellano- o emplear el verbo “hacer” como sinónimo erróneo de practicar o “recibir clases de” -”hacer guitarra”-.

En el mensaje, la AEB -la entidad que defiende en bilingüismo en las aulas y defiende a las familias que lo solicitan ante los tribunales- recuerda que la Generalitat siempre asegura que “el nivel de castellano es superior al resto de España” para defender la validez de la inmersión. “Juzguen ustedes”, zanja la asociación.

Más de 150 familias reclaman el 25%

Por otro lado, unas 150 familias se han sumado a la campaña de la plataforma Escuela de Todos, cuyo objetivo es presentar una denuncia conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pidiendo que se imparta el 25% de las asignaturas en lengua castellana.

La presidenta de la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha afirmado a Efe que desde que el pasado día 3 se instaló en el centro de Barcelona la carpa informativa, han pasado por ella unas 30 familias diarias que han firmado el formulario con el que se suman a la denuncia. A estas denuncias se deben añadir las recibidas y tramitadas por otras vías como partidos políticos.