Piden penas máximas de homicidio para los autores de las quemas de furgones policiales en las protestas por Pablo Hasel

Los ochos detenidos acusados de quemar un furgón de la Guardia Urbana el 27 de febrero de 2021 durante las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel serán juzgados por homicidio en grado de tentativa, organización criminal, manifestación ilícita, desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, incendio y daños. Así lo avanza este lunes eldiario.es, que ha tenido acceso al auto de procesamiento.

Según eldiario.es, las defensas “son conscientes de que se enfrentarán a penas de máximos”, al menos por parte de la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular. El Ayuntamiento de Barcelona también se personará en la causa. Esta es la pluralidad de delitos por los que la jueza ha procesado a ocho manifestantes detenidos por intentar quemar un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona en las protestas y altercados contra el encarcelamiento del rapero en febrero de 2021. Cuatro de ellos permanecen desde hace un año en prisión preventiva.

El auto de procesamiento, al que ha tenido acceso elDiario.es, atribuye todos los citados delitos a todos los investigados, aunque no identifica a la joven que concretamente vertió el líquido inflamable sobre el fuego de la bengala que causó el incendio parcial de la furgoneta policial. El año de investigación no ha permitido, por ahora, enmendar el error de los Mossos d’Esquadra, que detuvieron a la joven equivocada al inicio de las pesquisas, quien no obstante ha sido procesada junto a los otros siete investigados por el mismo altercado y el resto de disturbios.

La jueza comunicará formalmente el procesamiento a los investigados este martes, cuando se producirán las denominadas declaraciones indagatorias. Cuatro de ellas se celebrarán por videoconferencia desde la prisión de Brians 1. La Audiencia de Barcelona rebajó hace unas semanas a 15.000 y 20.000 euros las fianzas de 40.000 y 45.000 euros impuestas por la jueza instructora para eludir la prisión. Los investigados y su entorno, que no cuentan con muchos recursos económicos, siguen intentando reunir el dinero.

Las defensas son conscientes de que se enfrentarán a penas de máximos al menos por parte de la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular. También figuran en la causa como perjudicados el agente que logró salir del furgón en llamas, el Ayuntamiento de Barcelona, los cinco bancos cuyas oficinas quedaron destrozadas por los disturbios, así como una marca de moda y un hotel cuyos escaparates también resultaron dañados.

Las futuras peticiones de pena tan altas se explican por la gravedad de los delitos por los que han sido procesados los ocho investigados, que fueron detenidos la misma noche de los hechos, el 27 de febrero del año pasado, tras la manifestación más violenta de las vividas durante la semana de disturbios en Cataluña que siguió al encarcelamiento del rapero. Dos de ellos fueron observados por los agentes de los Mossos mientras se cambiaban de ropa y lanzaban a la papelera una mochila con 20 pastillas incendiarias.

s bancarias y quemar cajeros automáticos, la jueza relata que los ocho procesados “de manera coordinada lanzaron bengalas y una persona [que no se identifica] intentó abrir la puerta lateral izquierda” de la furgoneta de la Urbana mientras insultaba al agente que se encontraba en su interior “llamándole hijo de puta”.La autoría de la quema del furgón

A continuación, siempre según ocurrió el momento clave y que vale el procesamiento por tentativa de homicidio: el intento de quemar el furgón de la Urbana, que según el informe pericial aportado por los Bomberos causó un “riesgo bajo” para la vida del agente al ser un fuego de baja intensidad. La magistrada en cambio mantiene que el fuego “sí conllevó un riesgo potencial para la vida del agente de la Guardia Urbana”. Sobre la pregunta clave –quién causó las llamas– la jueza atribuye el intento de incendio al conjunto de los ocho procesados, si bien admite que fue “una joven que había estado todo el tiempo con el grupo de italianos”, a la que no identifica, quien se acercó a la furgoneta y vertió el liquido de una botella sobre el fuego de una bengala, que fue lo que provocó el incendio de la zona lateral izquierda del vehícul

a jueza ha acordado este viernes la libertad para el manifestante barcelonés encarcelado desde el lunes tras ser detenido durante las protestas por el rapero Pablo Hasel, que tuvieron lugar en la capital catalana durante seis noches seguidas.

Lo ha explicado el abogado de la defensa, Eduardo Cáliz, al conocer la notificación durante una rueda de prensa en la que ha explicado el recurso que presentó el jueves contra su ingreso en prisión provisional.

El letrado ha contado que presentó el recurso acompañado de un escrito de la concejalía de Sants-Montjuïc, así como de un manifiesto firmado por todos los miembros de la junta de portavoces del distrito.

Los Mossos d’Esquadra y las policías locales afectadas comunicaron el lunes que los seis días y seis noches de disturbios provocados por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél terminaron con 115 detenidos, en diversas localidades. No obstante, a este balance se tuvo que sumar a Edgar Fernández, portavoz del secretariado nacional de la CUP y número 2 de la candidatura a las elecciones autonómicas. Quedó en libertad el mismo día del arresto.

Fue detenido para que declare por las protestas contra la sentencia en Reus. Fernández había sido citado por el juez, pero no se presentó y el juzgado había dictado una orden de búsqueda y captura para detenerlo. Antes de ser detenido, ha grabado un vídeo donde critica que hay una macrocausa contra más de treinta independentistas de Reus.

“Hace un año que denunciamos que los Mossos y la Policía Nacional señalan independentistas concretos para avisar al resto que nadie debe movilizarse. Podemos demostrar que uno de los policías nacionales de la brigada de información dice que la información la han sacado de los perfiles de las redes sociales y por ser ‘personajes conocidos “.

Fernàndez fue puesto en libertad tras negarse a declarar ante el juez por los altercados.