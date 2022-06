El fuego de Artesa de Segre aún sigue activo tras quemar más de 1.500 hectáreas

El jefe de intervención de Bombers de la Generalitat, Miquel López, ha explicado hoy que unas setenta dotaciones terrestres trabajan este sábado por la mañana en el incendio de Artesa de Segre (Lleida), que aún está activo y que ha afectado a unas 1.500 hectáreas, y que descarta que se pueda apagar este sábado.

En declaraciones a los medios, ha detallado que ahora lo que preocupa a los efectivos es una entrada de viento del sur prevista entre las 12 y las 13 horas, y que cambiaría el comportamiento del fuego, activo desde el miércoles.

Ha explicado que los efectivos centran ahora sus esfuerzos para avanzar en generar “discontinuidad en el territorio” en dos flancos del incendio antes de la llegada de ese viento del sur.

En cuanto a las otras condiciones meteorológicas, ha destacado que “irán a mejor” y que prevé que no afecten negativamente al fuego, y que el viernes fue el día en el que se registraron las temperaturas más altas y que no se prevé que vuelvan a alcanzarse valores tan elevados.

También ha recordado la importancia de que la ciudadanía siga las indicaciones de las autoridades y que no accedan --por su propia seguridad y para no entorpecer el dispositivo-- a las zonas que se han perimetrado, y que el objetivo “sigue siendo no superar el primer eje de confinamiento de 5.000 hectáreas”.

Ha explicado que a las 70 dotaciones terrestres se le han sumado 10 medios aéreos que tiran agua y otros tres medios aéreos de coordinación, y que este fuego está concentrando “el gran grueso” de efectivos de los Bombers de Catalunya.

Por su parte, el delegado del Govern en Lleida, Bernat Solé, ha explicado que los efectivos trabajan en estabilizar los “dos flancos que preocupan”, con especial atención en el derecho, en la zona oeste, que es el que se mantiene abierto.

Ha destacado que desde las 7.00 hasta las 12.00 horas los efectivos han desplegado un periodo operacional para intentar avanzar en esas zonas antes de la llegada de viento del sur al mediodía.

Por su parte, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha pedido prudencia a la ciudadanía este sábado para evitar que se registren más fuegos en Cataluña y permitir así que los Bombers de la Generalitat centren sus esfuerzos y efectivos en apagar los que están activos.

En declaraciones a los medios desde el Complex Central de Bombers, en Bellaterra, ha recalcado la importancia de que las personas no accedan a los espacios naturales restringidos por las autoridades por su propia seguridad y para facilitar el trabajo de los bomberos.

Si bien ha destacado que este sábado se registrará una leve bajada de las temperaturas, ha advertido de que sigue siendo un día complicado, como los anteriores, por el desgaste de los efectivos tras jornadas de intenso trabajo: “La meteorología ha cambiado un poco, lo que sí ha cambiado es el desgaste de los efectivos”.

En ese sentido, ha destacado que los bomberos están trabajando de manera intensa, rigurosa y con mucha inteligencia y estrategia, “distribuyendo los efectivos por el territorio aunque a veces sea difícil”.

Ha destacado que, de momento, los resultados de las actuaciones son positivos pese a la dificultad de la situación por los múltiples incendios activos en Catalunya, con “mucha dispersión y simultaneidad”.

El incendio de Lladurs ha quedado estabilizado la noche de este viernes, y los esfuerzos han pasado a centrarse en el de Artesa de Segre, ha explicado el director general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Joan Delort.

En una entrevista en el canal 324 recogida por Europa Press, Delort ha explicado que el fuego de Lladurs ha quemado cerca de unas 50 hectáreas y se ha estabilizado: “Estamos empezando a liberar recursos del resto de incendios, que nos han hecho sufrir mucho”.

Ha detallado que Bombers de la Generalitat trabaja la noche de este viernes en 11 incendios, cinco de los cuales están activos, y ha insistido en que donde destinan ahora “más esfuerzos y más recursos” es Artesa de Segre.

El objetivo es “intentar recuperar terreno a lo largo de la noche” y que a primera hora de la mañana de este sábado se incorporen medios aéreos, y ha destacado que no contemplan que el fuego avance hacia ningún núcleo habitado.

Preguntado por críticas de vecinos y alcaldes de zonas afectadas y peticiones de más recursos, ha asegurado entender la incomprensión pero ha garantizado que “no son medidas que se tomen de forma arbitraria y discrecional o por capricho, sino que responden a una estrategia” para limitar el alcance de los incendios.

En este sentido, ha defendido hacer más pedagogía previa sobre este asunto, y ha subrayado sobre el hecho de que se hayan declarado a la vez varios incendios con gran potencial: “Una simultaneidad de esta envergadura no la habíamos tenido nunca”.