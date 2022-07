Sánchez y Aragonès se reunirán el próximo viernes 15 de julio

Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reunirán el próximo viernes 15 de julio en la Moncloa para tratar de zanjar la crisis de Pegasus y confirmar el deshielo entre el Gobierno y la Generalitat. Así lo han atado este viernes en un encuentro en Barcelona -el tercero desde que estallara la polémica- el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga en el Govern, la republicana Laura Vilagrà.

Bolaños y Vilagrà también han alcanzado un “acuerdo marco” que reafirma la apuesta de ambos gobiernos por la vía del diálogo y de “las soluciones políticas” y se comprometen a convocar dos reuniones de la mesa de negociación antes de final de año. Un documento del que aún no se conocen los detalles concretos.

A diferencia de la reunión que mantuvieron en abril, Vilagrà ha recibido a Bolaños a su llegada a las puertas del Palau de la Generalitat, se han dado la mano y luego han ido al despacho de la consellera, donde se ha celebrado el encuentro. El socialista ha llegado a las 11:00 horas en punto, a pie tras cruzar la plaza de Sant Jaume junto a varios miembros de su equipo.

En el despacho, se han sentado en el sofá donde se reciben las visitas y entre la butaca en la que estaba Vilagrà y el sofá en el que se sentaba Bolaños había una mesa con una foto de la dirigente junto a los ex consejeros de Presidencia como Jordi Turull -secretario general de Junts e indultado por el Gobierno-, Elsa Artadi, Xavier Trias, Francesc Homs y Quim Nadal, entre otros, y que se hicieron en un encuentro el 23 de noviembre del año pasado. La reunión de trabajo se ha alargado unas dos horas.

Bolaños y Vilagrà se han vuelto a encontrar en Barcelona después de haberlo hecho hace dos semanas en Madrid, en un a cita en la que se comprometieron a que se celebrara una reunión entre ambos presidentes antes de las vacaciones de verano, y a acordar una metodología para retomar la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos.

Además, los republicanos exigen avances en lo que llaman la “agenda antirrepresiva” del “procés” y plantean aspectos como la modificación del Código Penal en relación a los delitos de sedición y rebelión; dejar sin efecto los procedimientos de extradición a dirigentes independentistas en el extranjero -las llamadas euroórdenes, que afectan directamente a Carles Puigdemont–; o retirar procesos judiciales contra cargos de inferior categoría.

Iceta abre la puerta a Turull... y Bolaños la cierra

Justo este viernes, el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha defendido la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat e incluso ha abierto la puerta para que Junts vuelva al foro. “Cuantos más seamos, más reiremos. Si queremos acuerdos sólidos, cuantos más, mejor”, ha asegurado en una entrevista en Rac 1.

Iceta incluso se ha mostrado predispuesto a que el secretario general del partido posonvergente y ex consejero Jordi Turull pueda asistir pese a que la mesa solo incluye a representantes de ambos gobiernos y no de partidos. “¿Por qué no, si lo designan? No veo por qué no. Que yo sepa, fue condenado, pero ha sido indultado. Es una persona absolutamente válida para hacer este trabajo, así como creo que no puede ser elegido diputado porque hay penas de inhabilitación vivas. Pero para ser un actor de la política, ¿por qué no?”, ha abundado.

Una idea que ha sido enmendada posteriormente por el propio ministro Félix Bolaños en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat. El socialista ha remarcado que la alineación del foro la deben formar miembros de ambos ejecutivos, un extremo que ha compartido luego la misma Vilagrà.