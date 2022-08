Alarma en Lleida: un pederasta que abusó de dos niñas anda libre

El juzgado de guardia decretó el pasado fin de semana la libertad con cargos para el vecino de Lleida de 43 años que fue detenido el viernes como presunto autor de tocamientos a dos niñas de 11 años durante el fin de semana del 20 y 21 de agosto en una atracción en la fiesta mayor de Alpicat, según pudo saber el diario Segre.

Sin embargo, el juez aplica varias medidas al investigado –que es responsable de una atracción de camas elásticas en las que se salta con arnés colocados conocida como jumping– como la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros a parques infantiles, zonas de actividad de ocio infantil y juvenil o espacios donde se celebren espectáculos destinados a público infantil. Tampoco puede hacer cualquier tipo de actividad remunerada o no que suponga contacto con menores y adolescentes, con lo cual no podrá desarrollar su trabajo. Además no puede acercarse a las víctimas ni a sus domicilios. También debe presentarse semanalmente ante el juzgado, tiene prohibido salir de España y le han retirado el pasaporte.

El padre de una de las niñas explicó a el Segre que “el hombre les manoseó en los pechos y los genitales aprovechándose que les ponía el arnés para que pudieran saltar.

Los hechos pasaron el 20 y 21 de agosto, coincidiendo con la fiesta mayor del municipio de Alpicat. El presunto autor de los hechos es el encargado de una atracción de feria conocida popularmente con el nombre de jumping y consiste en unos colchones elásticos donde los niños saltan con unos arneses.