El padre del menor de Canet toma la palabra y denuncia el acoso: “Duele mucho”

Sorpresa a las puertas de la Ciutat de la Justicia de Barcelona: el padre del menor acosado en Canet de Mar por pedir el 25% de castellano ha roto su silencio y se ha presentado ante los medios tras denunciar el caso y personarse como acusación particular. “Al final, este es un caso más de los que hay y lo que pretendemos es que no quede impune. Estas cosas que se hacen en la red, parece que no duelen, pero en realidad hacen mucho daño”, ha admitido visiblemente emocionado sobre la campaña contra su familia por solicitar el bilingüismo en la escuela Turó del Drac.

El padre del menor de cinco años ha toro así su silencio y ha aprovechado para llamar a la movilización en la calle ante del desacato del Govern que ha llevado a todos los colegio a retirar el 25% de las aulas. “Animo a todos los que consideren que debemos perder el miedo en la calle, a decir las cosas que uno piense y a reclamar sus propios derechos”, ha asegurado ante la manifestación convocada por la plataforma Escuela de Todos a favor del bilingüismo este domingo próximo en Barcelona, en concreto en Arco de Triunfo a mediodía.

La causa por los comentarios en las redes contra la familia de Canet se abrió a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía contra cuatro tuiteros que, en su opinión, publicaron “expresiones humillantes e hirientes” contra los padres del alumno y los señalaron “de forma expresa en represalia”.

Según detalla la Fiscalía en su denuncia, uno de los mensajes tildaba a la familia de “colonos no integrados y terroristas”, mientras que otro de los imputados se les atribuía la condición de “fascista”, al tiempo que se hizo un llamamiento para que vivieran “un infierno mediático”.

“Queremos saber el nombre y la dirección donde vive la familia”, “entonces cread el grupo P5Ñ, ponéis al niño solo y le hacéis 50-50″, o el pueblo “tiene que hacer la vida imposible a la familia” son otros de los mensajes citados por la Fiscalía, que investigó el caso a raíz de las denuncias de Hablemos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe (AEB) y Vox.