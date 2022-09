El precio medio de los hoteles de Barcelona alcanza cifras récord este verano

En el mes de enero ya se empezó a vislumbrar una cierta recuperación, pero ha sido este verano cuando el sector hotelero ha vivido su auténtico renacer tras unos durísimos años de pandemia, algo que resulta especialmente evidente en lo que respecta al precio medio de las habitaciones en Barcelona.

Con todo el parque hotelero ya a pleno rendimiento, en el mes de julio el precio medio se situó en los 177 euros, mientras que en agosto fue de 181 euros, lo que supone un crecimiento del 15% respecto al verano de 2019. Se trata de cifras récord y, pese a que resulta especialmente destacado el precio medio que se alcanzó en el mes de junio, que fue de 192 euros, para los hosteleros, lo especialmente relevante son las cifras del mes de agosto. Al respecto, el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos, señaló que “ésta es una temporada de récord de precios y, si bien habitualmente el mes de junio suele ser de por sí muy bueno, sorprenden especialmente las cifras de agosto, que no acostumbra a ser tan bueno”.

En cualquier caso, para Clos este incremento del precio medio es una gran noticia por dos motivos principales. Por un lado, porque “supone la recuperación del turismo de calidad, que es el que nos interesa, ya que el incremento de precios no permite venir a aquellos visitantes que tuvimos en un momento concreto de la pandemia por la obligada bajada de precios”. “Si a día de hoy aún queda un pequeño reducto de ese turista es por aquellas personas que visitan la ciudad y no pernoctan en ella, como los cruceristas o los turistas de la costa, sobre los que no tenemos el rigor del control económico”, explicó en ruede de prensa el presidente del gremio.

El otro motivo por el que Clos considera que la subida del precio medio es una gran noticia es porque “éste nos va a permitir paliar el gran impacto que supone para nosotros el aumento de los precios de la energía y las materias primas, que, en algunos casos, podría ser de hasta el 300%”. “El incremento del precio medio de la pernoctación en Barcelona nos ayuda a mantener la cuenta de resultados de los hoteles”, señaló para a continuación recordar que muchos negocios del sector aún han de hacer frente a los préstamos ICO derivados de la pandemia.

En cuanto a la ocupación, los niveles son muy similares a los de antes de la pandemia. Si en el verano de 2019, ésta fue del 88%, este año el porcentaje se ha situado en el 87% y, en este campo, cabe destacar un cambio de hábitos de los turistas en lo que se refiere a las reservas que parece heredado de la pandemia. Y es que ahora son muchas las reservas que se llevan a cabo en el último momento, sin apenas previsión, incluso en lo que se refiere al turismo de congresos (MICE), al que desde el gremio consideran que “hay que dedicar más esfuerzos, porque es el que más peso tiene en cuanto al turismo de calidad y ofrece una gran proyección y prestigio internacional”.

De hecho, es principalmente el turismo MICE el que, a priori, va a permitir que Barcelona cierre los meses de septiembre y octubre también con buenas cifras, similares a las de 2019. “De aquí a finales de año hay programados en torno a una treintena de grandes eventos que nos van a permitir mantener el turismo de congresos y negocios a un nivel altísimo”, indicaba Clos, quien ya avanzaba que “de cara al Mobile tenemos ya 26 mil habitaciones comprometidas, pero probablemente acabaremos alcanzando las cerca de 29 mil, como ya ha sucedido en años anteriores”.

Carencias de la ciudad

En cualquier caso, desde el Gremio de Hoteles de Barcelona recuerdan que esta evolución de los precios de las pernoctaciones y el aumento de la ocupación es algo similar a lo que está sucediendo en todas las grandes ciudades turísticas europeas y, si bien resulta satisfactoria esa recuperación de los precios por el hecho de que ésta es una forma de seleccionar al tipo de turista que pernocta en la ciudad, Clos advirtió ayer en la rueda de prensa que “Barcelona mantiene aún una serie de carencias que afectan a la imagen de proyecta la ciudad”, lo cual puede ser perjudicial para el sector.

Al respecto, el presidente del gremio señaló “una limpieza claramente mejorable, la inseguridad y una movilidad que se caracteriza por un colapso del tráfico, un aumento de la contaminación y una necesidad de invertir más tiempo en los desplazamientos, lo cual, todo ello, puede tener un impacto negativo en el sector MICE”