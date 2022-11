Héroes de Tabarnia

No puedo ocultar lo encantado que estoy con esto de ser Ministro de Tabarnia. La verdad es que no sé muy bien de qué soy Ministro, pero me lo paso bomba siéndolo.

Cuando uno va cumpliendo años y a poco que haya vivido, se va dando cuenta de que si algo no puede perder nunca es el sentido del humor, ni desperdiciar la oportunidad de divertirse. Es muy bueno tomarse las cosas, dentro de lo que cabe, lo menos trágicamente posible y no por caer en el pesimismo o en el aburrimiento, los problemas son más fáciles de solucionar.

Y Tabarnia es justo eso, tomarse «a chunga» un problema que existe para sacarle su parte cómica. Además, cuando uno inicia su camino ministerial compartiendo mesa y mantel con doña Isabel Díaz Ayuso y en compañía de miembros del Consejo de Ministros como Tomás Guasch, Miquel Giménez o Juan Carlos Girauta, se da cuenta de que «pitorreo a pitorreo» no damos puntada sin hilo, además de divertirnos mucho en nuestros actos.

Y lo mejor, como siempre, las mujeres, no solo por lo guapas que son las tabarnesas, que lo son, sino porque ellas son el alma de la resistencia, con Gema a la cabeza. Además, este año nombraremos heroínas de Tabarnia a Chantall Moll y Ana Losada entre otros. No es la primera vez en España que son mujeres las que se ponen en la primera línea: sucedió en otro extremo, en algo tan terrible como fue el terrorismo. Ellas fundaron la primitiva Asociación de Víctimas del Terrorismo, ellas lideraron la lucha civil contra la muerte y el terror, ellas no desfallecieron jamás.

Afortunadamente, en Tabarnia no tenemos ese problema y eso nos permite frivolizar. Así será el próximo día 24 de noviembre, este jueves por la noche, en la cena anual de Tabarnia en la Barca del Salamanca en el Puerto Olímpico, donde ya les adelanto que en mi breve parlamento anunciaré la Ley de Defensa Nacional de Tabarnia y la Ley de Referéndum Tabarnés.

Si quieren divertirse y si piensan como yo que esto del «procés» tiene su parte de chiste, no lo duden y apúntense a la cena tras entrar en «https\\ant-tabarnia.org\gala-barcelona». Por mi parte, puedo prometer y prometo alegría, buen humor y yo no me llamo Pedro Sánchez.