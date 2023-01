Ian Gibson: «Sin Lorca, no existo»

Conocido por ser el autor de algunos de los mejores trabajos sobre Lorca, Machado o Dalí, el próximo libro del hispanista Ian Gibson no es una biografía sino una autobiografía. Eso es lo que encontrará el lector de «Un carmen en Granada», obra con la que su autor se ha alzado con el último Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias, organizado por Tusquets Editores y que este año tuvo un jurado presidido por Miguel Ángel Aguilar y formado por Anna Caballé, Jordi Amat, Miguel Dalmau y, en representación de la editorial, Josep Maria Ventosa.

El autor de títulos como «El asesinato de García Lorca» o «La vida desaforada de Salvador Dalí» explicó, en declaraciones a este diario, que este libro «cierra un círculo» que se inició con su llegada a España «a la búsqueda de las raíces de Lorca hasta que me encontré con el tema de la muerte». Ese recorrido concluye en esta obra en el momento en el que se publica, en 1971, el primer libro del escritor: «La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca», editada por Ruedo Ibérico.

Porque «Un carmen en Granada» trata de la llegada de Gibson, acompañado de su esposa y su hija de once meses, a la ciudad de la Alhambra. «Tuve la suerte de que un hispanista me alquiló un carmen que estaba pegado a las faldas de la Alhambra. Estuvimos once meses y para mí fue como pasar un año en un paraíso, saliendo sigilosamente por las mañanas para realizar mis investigaciones», dijo el nuevo ganador del Premio Comillas.

Ian Gibson en el cementerio de Colliure, dejando un clavel en la tumba de Antonio Machado y su madre Ana Ruiz

En estas memorias también Ian Gibson pasa por su infancia en su Irlanda natal, en una familia de clase media, un mundo marcado por la represión causada por la religión metodista. Es en este contexto que en un primer momento los pasos del futuro hispanista se dirigían a Francia. «Pero tuve un profesor en Dublín que me enseñó a Rubén Darío y eso fue decisivo para que entrara en este mundo». Tras ese encuentro con el poeta nicaragüense llegó otro gran poeta, pero granadino. «Sin Lorca, no existo. Me sirvió para salir de ese mundo la lectura primera que hice del “Romance de la luna luna”. Quedé fascinado por ese mundo telúrico, mágico...», rememoró Gibson. Fue eso lo que lo acabó de animar a hacer las maletas y marcharse hasta la ciudad andaluza «para hacer una tesis sobre las raíces de Lorca pero que se acabó convirtiendo en otra cosa». Esa «otra cosa» fue una concienzuda investigación sobre la persecución y muerte del autor de «Poeta en Nueva York».

El biógrafo considera que su libro es «la autobiografía de un biógrafo. Me investigo a mí mismo algo que me parece bastante milagroso».

«Un carmen en Granada» llegará a las librerías el próximo mes de marzo de la mano de Tusquets Editores.