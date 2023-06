El actor independentista Joel Joan estalla en cólera contra TV3 por rodar la serie "Cites" en castellano

“Dicen que se tenía que hacer en español por la financiación. ¿De verdad que con todo el dinero que pone la Generalitat y el Parlament tenemos que aguantar este Frankenstein indigno?”, criticaba el actor separatista secesionista, Joel Joan en Twitter. Las redes sociales se han llenado de proclamas y mensajes en contra de que TV3 haya participado en la producción de una serie que no haya sido íntegramente rodada en catalán y sí en castellano.

Un hoLa serie ha sido rodada en mayoritariamente en castellano aunque tiene algunas escenas en catalán, ya que se logró financiar gracias a un acuerdo entre TV3 y Amazon. Pero la emisión por la televisión pública fue doblada al catalán, y según apuntan todas las críticas el doblaje no ha acabado de ser del agrado de los separatistas. De no haberse negociado con Amazon, la serie no hubiera visto la luz de ningún modo por su elevado coste.

En Amazon, la serie podrá verse íntegramente en castellano y también en la versión original, mayoritariamente en español y con algunas escenas del catalán. Los usuarios podrán elegir la versión que más deseen.

La televisión pública catalana rechazó este año una serie del actor, que apostaba por uno nuevo formato basado en la ciencia ficción. El motivo fue que era un proyecto “demasiado original”, según explicó Joel Joan en una entrevista a Radio Estel. De hecho, el actor señaló que TV3 no estaba interesada en comprar esta producción porque tenía una narrativa muy diferente de las habituales y “no quieren ideas originales”. En este sentido, apuntó que “la televisión es muy conservadora” y que prefieren apostar por “cosas a que ya hayan funcionado”.