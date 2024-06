Los acusados de violar a menores tuteladas en Cataluña aseguran que "todo es mentira"

Los tres acusados de prostituir y violar a menores tuteladas de un centro de la Generalitat en Barcelona negaron ayer los hechos, y aseguraron que son «mentira» Así lo explicaron en su declaración ante la sección 3 de la Audiencia de Barcelona en la segunda sesión del juicio, en la que respondieron sólo a las preguntas de sus abogados.

Una de las menores conoció a uno de los acusados por Instagram con quien comenzó una relación sentimental y, en varias ocasiones, llevó a dos amigas del centro al piso de un amigo de su novio, donde presuntamente sucedieron los hechos.En el interior del piso, las menores consumían sustancias que les provocaban un estado de semiinconsciencia, que presuntamente aprovechaban los acusados, e incluso llegaron a ofrecerles dinero a cambio de que mantuvieran relaciones sexuales.El primer acusado en declarar negó haber mantenido relaciones sexuales con las víctimas, ofrecerles drogas o dinero, y manifestó que él consumía cocaína, anfetamina y olanzamina, un medicamento que le recetó un médico.El segundo explicó que conocía al acusado que vivía en el piso en el que presuntamente sucedieron los hechos porque vivían en el mismo barrio, y que estuvo en su casa un par de veces. «Encontré a las chicas allí, y fui porque me estaba tomando una bebida en la calle, llamé al timbre, me abrieron y fui a la habitación. Me tomé una rayita y una copita de ron, solo eso», y negó haber ofrecido droga y haber mantenido relaciones sexuales. Manifestó que está casado, por lo que no se fijó en esas chicas ni tenía interés en ellas, y al ser preguntado por qué una de las víctimas declaró que los tres la violaron, dijo: «Porque alguien le ha comido la cabeza, para querer hacernos daño, y mira el tiempo que llevamos injustamente».

Además, apuntó que fue a tomar drogas en casa de su amigo porque ha tenido dos preinfartos y «no lo quería hacer» en su casa para que su mujer no lo viera. El tercer acusado explicó su relación sentimental con una de las víctimas, y señaló que la relación acabó mal porque no quería seguir con ella: «Supongo que se habrá frustrado porque no quería estar con ella». Declaró que no sabía que ninguna de ellas era menor de edad, ya que «aparentaban ser más mayores», apoyó la versión de los otros acusados y ha negado haber tocado a nadie, en sus palabras.También señaló que era consumidor de cocaína y de otras drogas, y al ser preguntado por si esa noche había consumido, respondió: «No me acuerdo de lo que hice ayer, me voy a acordar de lo que hice ese día».

El juicio estaba previsto que empezara el martes y se alargara hasta este jueves, pero este tercer acusado -que es el único que está en libertad- no se presentó a la vista oral y el juez decretó una orden de búsqueda y captura, aunque el miércoles apareció y alegó que se había dormido. Por este motivo, durante el juicio se ha prescindido de varios testigos para poder acabar el juicio este jueves, como estaba previsto.

Durante los informes finales, la fiscal manifestó que han quedado acreditados los hechos, y que incluso si una de las jóvenes no quería aceptar dinero a cambio de mantener relaciones sexuales, «subían el precio como si fuera una apuesta». Además, garantizó que los acusados pretenden «defender» que las relaciones fueron consentidas y que los acusados sí que sabían que eran menores de edad y que se habían escapado.