Los agricultores catalanes vuelven a las calles un año después de su gran movilización

Hace un año de la histórica movilización de los agricultores en Cataluña, en la que unos 2.000 tractores entraron en Barcelona para reivindicar mejoras para el sector. Con la movilización del año pasado, representantes del sector primario catalán consiguieron llegar a un acuerdo con la mayoría de partidos catalanes que exigía tres puntos claves de su lucha al Govern: la revisión técnica de las restricciones de agua en la agricultura debido a la sequía, la agilización de pagos de ayudas pendientes, y la reducción de la burocracia.

Sin embargo, un año después, el gremio asegura que –pese a haber mejorado en cuanto al diálogo con las administraciones– «las cosas están igual o peor», ya que ha habido muy pocos avances. Es por ello que la plataforma Revolta Pagesa ha anunciado hoy, con motivo del aniversario de la movilización del año pasado, nuevas protestas alrededor de Cataluña.

Los campesinos salieron de nuevo a la calle hoy en diferentes puntos del territorio catalán. En Girona, se ha realizado una marcha lenta desde el pabellón de Fontajau hasta la sede de la Generalitat, donde los manifestantes han entregado un manifiesto con sus reivindicaciones. Por su parte, los campesinos de las Terres de l’Ebre se concentraron en Tortosa, y ellos también han entregado un manifiesto a la delegación del departamento de Agricultura.

No obstante, el gremio ha anunciado que el grosor de la movilización tendrá lugar el próximo lunes 10 de febrero, día en el que volverán a cortar carreteras como ya hicieron el año pasado. Lo harán en quince puntos de la geografía catalana, y a diferencia de lo que ocurrió en 2024, en esta ocasión las organizaciones mayoritarias del sector, Unió de Pagesos (UP) y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), no secundan las movilizaciones.

Aunque la mayoría de reivindicaciones siguen siendo las mismas que las de hace un año, lo que ha colmado la paciencia del sector esta vez ha sido el acuerdo que la UE ha cerrado con Mercosur. Según los payeses, el acuerdo permitirá que alimentos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay lleguen a España y compitan con los de aquí, a pesar de que su proceso de producción cuenta con normas ambientales más laxas que las europeas.

El papel del Govern

Ante la convocatoria de movilizaciones, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha enviado una carta abierta al sector, en la que le insta a trabajar «conjuntamente y sin confrontaciones». Ordeig, en su misiva, asegura ser «consciente de la situación de vulnerabilidad» que viven los campesinos, pero advierte de que no todo se podrá resolver desde el Govern. «No se hará en cinco meses todo lo que no se ha resuelto en diez años», asegura el conseller, que detalla que el departamento ha fijado «cinco objetivos prioritarios»: la gestión de la fauna cinegética; la simplificación administrativa; el apoyo a los productos de proximidad; la gestión hídrica, y «el apoyo incondicional a los agricultores ante las adversidades».

En este último ámbito, Ordeig sostiene que en diciembre pagaron 67 millones de euros por la sequía «sin ningún papel», que esta semana ha pagado 13 millones a las comunidades de regantes y que han acordado pagos de 25,6 millones con la Taula Agrària.

En el comunicado, la conselleria destaca que desde la formación del actual Govern en agosto pasado, «ha habido reuniones con todo el sector para fijar objetivos prioritarios que coinciden con las reclamaciones del Gremi de la Pagesia».