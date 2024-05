Alejandro Fernández pide a Carrizosa que le vote: "Será una inversión de futuro"

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha instado este miércoles al candidato de Ciutadans, Carlos Carrizosa y su cabeza de lista a las europeas, Jordi Cañas, a votarle este próximo domingo, alegando que "sería una inversión de futuro". "Me tendrían que votar y creo que sería una inversión de futuro para todos; creo que sería el acto más pragmático que podríamos hacer de cara al futuro", ha declarado en una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE, tras ser preguntado por las declaraciones de Cañas, en las que aseguraba que Fernández debería esta en Cs en lugar del PP. A su juicio, si tanto Cañas como Carrizosa creen que están tan cerca ideológicamente, el acto "más resolutivo" y que tiene más capacidad de influencia sería que ambos le votaran: "Nos iría a todos muy bien". Las encuestas auguran un fracaso de los naranja en estas elecciones, donde no obtendrían representación parlamentaria, mientras a los populares les espera, según los sondeos, un gran resultado.

En referencia a la adhesión de los exconsellers Miquel Sàmper y Santi Vila a la plataforma de apoyo al candidato socialista, Salvador Illa, Fernández se ha descrito como "demócrata liberal convencido" que no criticará la decisión de alguien que traslade su adhesión política. Asimismo, ha criticado que las últimas declaraciones de Illa son, textualmente, un cordón sanitario al PP y ha considerado que el escenario de un posible pacto postelectoral con los socialistas "no es el que ahora mismo está sobre la mesa". En este sentido, ha reprochado que Illa le haga "mimitos" a Puigdemont, pero en cambio le plantee "casi un cordón sanitario al PP". Fernández ha aludido, asimismo, al compromiso firmado este jueves por PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP para no pactar con Vox y Aliança Catalana tras los comicios, al que se ha opuesto: "Cualquier tipo de acuerdo que intente reproducir escenarios de cordón sanitario, yo le dijo que estoy en contra". "No pactaré nunca un Govern con la CUP, pero como creo en la democracia, nunca defenderé un cordón sanitario para la CUP", ha añadido.

Sobre las declaraciones de ayer del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en torno a la "inmigración ilegal", Fernández ha asegurado que, para el PP, todas aquellas personas inmigrantes que vengan a trabajar y a cumplir el ordenamiento jurídico, según él, son bienvenidas. "Todos aquellos que vengan a delinquir y a convertir el delito en su 'modus vivendi' no tienen lugar entre nosotros y, por tanto, yo no sé si eso le puede parecer mal al Partido Socialista", ha puntualizado, después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero haya acusado a Feijóo de mentir sobre la inmigración ilegal y la ocupación de casas y le haya instado a rectificar.