Alerta por la expansión del virus del dengue autóctono en Tarragona

La Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) confirmó ocho casos de dengue autóctono en Tarragona: dos requirieron ingreso hospitalario, cuatro presentaron sintomatología leve y otros dos fueron asintomáticos, informaron fuentes de la conselleria de Salud de la Generalitat.

La Aspcat, que no descartó detectar más casos en los próximos días, concretó que todos los identificados «tienen una posible exposición común en una zona concreta de un municipio del Tarragonès» (Tarragona), y tomaron medidas de prevención y control de mosquitos tanto en la zona donde puede estar el foco de contagio como en lugares cercanos.

Dos de los afectados no son residentes en España, por lo que han avisado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad. Concretamente, estos ocho afectados tienen alguna vivienda en la misma calle del municipio de Vila-seca.

No obstante, la consellera de Salut, Olga Pané, aseguró ahora que hace más de diez días que no se registran nuevos casos en el brote de dengue detectado en Vila-seca, lo que «hace pensar que no tendremos más casos derivados de este brote».

En su primera comparecencia ante la Comissió de Salut del Parlament, la consellera informó sobre esta cuestión a petición del diputado de En Comú Podem, David Cid. Pané señaló que de los ocho infectados, los dos últimos fueron turistas franceses que ocuparon una vivienda junto a otros cuatro infectados, en la misma calle de Vila-Seca.

Aunque no descartó que puedan surgir más casos debido a otros brotes, indicó que desde principios de año se registraron unos 63 casos de dengue en Cataluña, en su mayoría importados. También afirmó que su departamento trabajó conjuntamente con el Ayuntamiento de Vila-seca y varios equipamientos turísticos para erradicar los mosquitos que transmiten la enfermedad, que en la mayoría de los casos no suele causar problemas graves de salud en un primer contagio.

Por su parte, el citado Ayuntamiento aseguró que llevó a cabo cerca de 200 acciones en zonas verdes, parques, jardines, solares sin edificar y desagües de la localidad, con especial atención al centro histórico, zona donde residen cinco de los contagiados por esta enfermedad transmitida por picaduras de mosquitos.

Aspcat también emitió otro comunicado que indica que en años anteriores ya se diagnosticaron casos de dengue autóctono: en total, en 2023 se confirmaron 260 casos y, hasta agosto de este año, se notificaron 295, la mayor parte de ellos importados de áreas geográficas endémicas del dengue, como la región de las Américas.

Cuando se detectan casos de dengue, se hace una búsqueda activa de nuevos casos mediante inspecciones para detectar posibles focos de transmisión a partir de mosquitos y se alerta a los servicios de atención primaria y hospitalaria de la zona para detectar casos sospechosos.

Respecto al brote, teniendo cuenta las medidas adoptadas después de la detección de este año, la Aspcat valora de momento el riesgo de aparición de nuevos casos autóctonos en la zona como moderado.