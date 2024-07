Aparecen grafitis en una de las fachadas del Ayuntamiento de Barcelona

Unos grafiteros han pintado con pintura blanca en una de las fachadas del edificio histórico del Ayuntamiento de Barcelona. Los vándalos han escrito con pintura blanca una frase sin ninguna connotación política o de protesta -"Buena persona, Reda. Buen chico, vale"-, que han acompañado con el dibujo de un corazón. Fuentes de la Guardia Urbana han indicado que están investigando los hechos.

El portavoz del Trias per Barcelona, Jordi Martí, ha criticado la "falta de preparación" del gobierno municipal para evitar este tipo de actos vandálicos. Ha denunciado que el gobierno de Jaume Collboni "todo el día luce el Pla Endreça", que tiene entre sus objetivos evitar los graffittis, y sin embargo se produce una pintada en la misma sede del Ayuntamiento, ha incidido. "No puede ser que entre la Guardia Urbana que vigila el edificio y las cámaras de seguridad no tengamos aún respuesta del gobierno municipal sobre los autores" de las pintadas, ha lamentado.