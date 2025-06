Así puedes celebrar la fiesta del Corpus Christi en Barcelona: toda la programación

Barcelona vuelve a vestirse de solemnidad y tradición para celebrar el Corpus Christi, una de las festividades más emblemáticas del calendario católico. Aunque a menudo eclipsada por celebraciones más populares como la Semana Santa o la Navidad, la fiesta del Corpus conserva en Cataluña, y especialmente en Barcelona, una fuerte huella cultural y espiritual que habla de siglos de historia, arte y religiosidad viva.

Este 2025, la ciudad celebra la festividad bajo el lema “Pelegrins d’Esperança”, una invitación a mirar al futuro con confianza desde la fe, en sintonía con el Año Jubilar proclamado por el papa Francisco. El programa de actos, impulsado por la Catedral de Barcelona, pone en el centro a la esperanza y a la mujer, destacando el papel de quienes, muchas veces desde el silencio, sostienen con generosidad la vida de la comunidad.

¿Qué es el Corpus Christi y por qué se celebra?

La fiesta del Corpus Christi (Cuerpo de Cristo) se celebra sesenta días después del Domingo de Resurrección, y conmemora la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Instituida en el siglo XIII, esta festividad fue pensada como una manifestación pública de fe en el misterio del Pan consagrado.

En Cataluña y en toda España, el Corpus ha sido durante siglos una de las fiestas más importantes del calendario, con procesiones solemnes, danzas populares, alfombras de flores y todo tipo de expresiones de fervor popular. En Barcelona, esta huella religiosa todavía perdura y se renueva con creatividad, sin perder el respeto a su raíz cristiana.

Programación del Corpus Christi en Barcelona 2025

Martes 17 de junio – Exposición sobre el diablo y el Corpus

La Casa de l’Almoina, junto a la Catedral, acogerá desde el 17 de junio la exposición “La processó crema. El diable a la festa de Corpus”, comisariada por Raquel Ferret. La muestra explora el papel simbólico del diablo en las procesiones y podrá visitarse hasta el 28 de septiembre, de 10:00 a 20:00 h.

Miércoles 18 de junio – Inauguración del ‘Ou com balla’

Uno de los elementos más singulares del Corpus en Barcelona es el Ou com balla (el huevo como baila), una tradición documentada desde el siglo XVII que consiste en hacer bailar un huevo sobre el chorro de agua de una fuente decorada con flores.

La inauguración oficial será el miércoles 18 a las 18:30 h en el claustro de la Catedral. El acto estará presidido por Xavier Campà, presidente de la Congregación de la Esperanza, institución que desde 1740 acoge a mujeres en situación de vulnerabilidad. En un gesto cargado de simbolismo, el huevo será colocado en la fuente por una de las mujeres acogidas por la fundación, reflejo de esa esperanza que da sentido a la fiesta.

El acto contará con procesión inicial, bendición del agua y música a cargo del Coro Schola Cantorum de la UB y los Ministrers de Santa Maria del Pi. La fuente estará decorada con una ornamentación floral que asciende cromáticamente del morado (símbolo de la mujer) al blanco (símbolo de la esperanza).

Del 19 al 22 de junio – Catifes de flors y visitas al claustro

A partir del jueves 19, día oficial del Corpus Christi, se celebrará una jornada de puertas abiertas en la Catedral. Quien se acerque podrá visitar el claustro y contemplar tanto el Ou com balla como las tradicionales catifes de flors (alfombras de flores), elaboradas por la Asociación de Catifaires de Catalunya.

Los horarios de visita son:

Jueves y viernes: de 10:00 a 19:00 h

Sábado: de 10:00 a 19:30 h

Domingo: de 9:00 a 13:00 h

Domingo 22 de junio – Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo

El acto culminante de la festividad tendrá lugar el domingo 22 a las 18:00 h, con la celebración de la misa solemne del Corpus en el Pla de la Seu, presidida por el cardenal Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona.

Al terminar la misa, saldrá la gran procesión del Corpus, encabezada por el Santísimo Sacramento portado en una custodia gótica del siglo XIV sobre el histórico tron de Martí l’Humà. La procesión recorrerá las calles del Gòtic acompañada por entidades religiosas y culturales.

Recorrido de la procesión:

Plaça Nova → c/ dels Arcs → c/ Cucurulla → Pl. Cucurulla → c/ del Pi → Pl. Sant Josep Oriol → Pl. del Pi → c/ Cardenal Casañas → La Rambla → c/ Ferran → Pl. Sant Jaume → c/ del Bisbe.

Una herencia viva

La celebración del Corpus en Barcelona es mucho más que una cita con la tradición: es un espejo de esa identidad cristiana que ha modelado durante siglos la vida espiritual, social y artística de la ciudad. En tiempos donde lo religioso parece replegarse al ámbito privado, fiestas como el Corpus siguen recordando que la fe no ha desaparecido, sino que se transforma y se expresa con nuevos lenguajes, sin perder su raíz.

En una ciudad como Barcelona, marcada por la diversidad y la modernidad, la presencia del cristianismo sigue siendo visible en festividades como la Navidad, la Semana Santa, la Virgen de la Merced o el propio Corpus, que cada año reafirman el legado espiritual que ha acompañado a generaciones de catalanes.