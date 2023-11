Las atenciones por agresiones sexuales aumentan casi un 6% en Urgencias del Clínic y éstas son más violentas

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año, el Área de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona atendió un total de 587 casos de agresiones sexuales, lo que representa un 5,6% más respecto al mismo periodo del año anterior, y ya suman 2.514 en los últimos cinco años. Los meses de junio, con 72 víctimas, y septiembre, con 79, fueron los que más casos registraron, siendo así la primera vez que se rebasa el umbral de las 70 en un solo mes.

Y aunque el incremento ha sido más moderado que el año pasado, el director general del Clínic, centro de referencia en la atención a las violencias sexuales a mayores de 16 años, indicaba acerca de estas cifras durante su presentación que "estamos hablando que a finales de año habremos atendido a cerca de 700 víctimas, el 90% de ellas, mujeres". "Son cifras que siguen incrementando año a año y la situación está empeorando", alertaba para a continuación denunciar que se trata de algo "absolutamente dramático e intolerable y son necesarios cambios legislativos y en el ámbito de la educación" para revertir la situación,

Si analizamos los datos más en profundidad, de esas 587 personas atendidas por agresión sexual, el 89% fueron mujeres, mientras que en el 99% de los casos, el agresor o agresores fueron hombres. En cuanto a la edad de las víctimas, la más joven tenia 16 años y la mayor, 81. En este ámbito, cabe destacar que el 45,8% de las agresiones se cometieron a menores de 25 años: 29 de ellas (5,5%) a chicas de entre 16 y 17 años y 240 a jóvenes de ente 18 a 25, siendo ésta la franja de edad con más víctimas, 218 de las cuales eran mujeres.

En cuanto a sus lugares de nacimiento, la mayoría no son locales, tanto en lo que se refiere a las víctimas masculinas (61%) como a las femeninas (52%), aunque hasta este año, en el caso de las mujeres, eran mayoría las locales (53,5%), así que ha habido un cambio de tendencia.

Más violaciones y violencia

La violación fue el tipo de agresión sexual más común y representó el 60% del total entre las mujeres y el 67% entre los hombres, lo cual, en ambos casos, supone un incremento respecto a los porcentajes del año pasado, que se situaron en el 57% y el 51% respectivamente. Por ahora, en este 2023 hasta 317 mujeres han acudido a las Urgencias del Clínic tras haber sufrido una violación por las 287 de 2022 y también se ha registrado un incremento de la violencia física, puesto que en el 37% de las mujeres agredidas hubo lesiones físicas, por el 25% de los hombres, un 17% y un 6,5% más que en 2022, respectivamente.

Al respecto, la psiquiatra LLüisa García Esteve, presidenta de la Comisión de Violencia Machista y Salud del Clínic, hizo hincapié en "un impacto más intenso de la agresión sexual, ya que a la misma se suma ahora la violencia física añadida. "Estamos hablando, pues, de agresiones con un cómputo de violencia superior, con ensañamiento y eso empeora el impacto psicológico en la víctima", alertó

En cualquier caso, la mayor parte de las personas agredidas sexualmente que acudieron a Urgencias lo hicieron en sábado, domingo o lunes, días que se relacionan directamente con el fin de semana, puesto que en un 65% de los casos lo hicieron menos de 24 horas después de la agresión y en el 80%, en las primeras 72 horas, mientras que solo un 40% lo hicieron en martes, miércoles o jueves, siendo el miércoles el que registró menos atenciones.

Pese a ello, aún hay un 15,5% de la víctimas que no solicitan atención hasta pasados 4 días y hasta seis meses después del episodio, de las cuales un 51% son menores de 25 años, el 67% conocía al agresor. el 75% sufrió penetración y el 8,3% fueron víctimas de agresiones en grupo.

En cuanto a la franja horaria en la que más atenciones de estas características se produjeron, destaca la que transcurre desde las 15 a las 22 horas, periodo en el que llegó a urgencias el 42,5% de las mujeres y el 46,8% de los hombres agredidos sexualmente y en su mayoría (42,4%) lo hicieron por iniciativa propia, lo que supone un incremento del 5,8% respecto a 2022, mientras que el 15% lo hizo por los cuerpos de seguridad, dos puntos menos que el año anterior, y el 19% por derivación o acompañados por otro servicio de salud. Las llegadas a urgencias por esta última vía están experimentando un retroceso significativo respecto a años anteriores, ya que en 2022 representaban el 22% y en 2021, el 30%.

Más agresiones a mujeres sin techo

Lo que está claro es que el ocio suele estar vinculado a este tipo de agresión, ya que en un 62,2% de los casos la víctima se encontraba en este contexto antes de sufrir la agresión, pese a que finalmente solo el 10% se materializó en locales de ocio, mientras que en su mayoría (46%) éstas tuvieron lugar en un domicilio. Estas cifras denotan un descenso del número de agresiones en los locales de ocio, lo que, a ojos de la doctora García Esteve, "puede estar relacionado con las intervenciones realizadas en estas áreas a favor de reducir este tanto por ciento".

Por último, el l6% de las agresiones sexuales se produjeron en la vía pública y, en este sentido, cabe señalar que en el 3,7% del total de casos la víctima fue una persona sin techo, 15 mujeres y 7 hombres, y en 7 ocasiones la agresión fue grupal, cifras, éstas últimas, que resultan alarmantes, ya que como señaló Teresa Echevarría, miembro fundadora de la Comisión de Violencia Machista y Salud, "reflejan un crecimiento muy importante de las agresiones a las personas sin techo, ya que en 2022 se registraron un total de 8 casos y, por entonces, el porcentaje de víctimas femeninas era más bajo".

Menos agresiones grupales

Un año más, en el caso de las mujeres, el agresor fue alguien conocido (51,5%), algo que no se reproduce en los hombres (29,6%) , y en el 7% de los casos se trató de su pareja o ex pareja, que cometió violación, lo cual pone de manifiesto un incremento de las agresiones sexuales de esta índole respecto a 2022, cuando el 5,2% de las víctimas femeninas fueron agredidas por su pareja o ex pareja.

Sin embargo, en contrapartida, en lo que llevamos de año se ha confirmado una tendencia decreciente de los casos en los que interviene más de un agresor. Así, si en 2021, el 13,67 % de estos episodios fueron protagonizados por más de una persona, en 2022 el porcentaje cayó hasta el 10,31%, mientas que en 2023 éste se sitúa en el 8% en el caso de las víctimas femeninas -11% en hombres-. y de esos 41 casos en los que han participado más de un agresor, en 18 fueron tres o más.

Respecto a la denuncia de los hechos, como el año pasado, solo la mitad de la mujeres víctimas de agresión sexual mostraron su intención de presentar denuncia. Concretamente, en el momento de acudir a Urgencias, el 4,6% dijo que ya lo había hecho y el 45,3·%, que preveía hacerlo, mientras que en el caso de los hombres ninguno había presentado aún denuncia y el 42% esperaba hacerlo. Así pues, ellos parecen más reticentes a la hora de acudir a la policía, como demuestra el que el 30% descartara esta opción, por el 19,3% de las mujeres.

En este sentido, cabe destacar que el 31% de las mujeres y el 27% aseguraron en el momento de ser atendidos que no podían pensar acerca de la posibilidad de presentar denuncia y ello, como valoró García Esteve, "nos puede hacer pensar que hay un campo para mejorar y trabajar para dar seguridad y garantías a las víctimas".

Además, en este contexto, existe un problema añadido, y es que la amnesia parcial que refirieron un 27% de las víctimas respecto a la agresión o la total a la que hicieron alusión el 18,5% pueden ser un inconveniente a la hora de decidirse a presentar denuncia. Estos datos denotan además una caída del número de víctimas que dice recordar los hechos claramente, las cuales en 2023 representaron el 47% del total, por el 52,5% del año anterior, cuando un 37,5% dijo sufrir amnesia parcial y un 4,5%, total.

Al respecto, cabe mencionar que en al menos una de cada cinco agresiones se sospechó que ésta fue facilitada por drogas, mientras que el 65% de las mujeres y el 62,5% de los hombres admitió haber consumido alcohol, como mínimo, 6 horas antes de la agresión.