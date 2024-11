Balón de oro, balón de oxígeno

No sé ustedes, pero yo estoy hasta los cataplines de oír a gente que desde cualquier tribuna no hace otra cosa que insultar, reñir y dar lecciones morales. Así le ha ido después a más de uno de esos que se dedican a educarnos a todos, a decirnos cómo tenemos que ser y que después resulta que hacen todo lo contrario.

Digo esto porque me pareció extraordinario escuchar la intervención de un futbolista excepcional como es Rodri que además es un tipo de lo más normal, le dieron el Balón de Oro más que merecido. Y, de no habérselo dado a él, se lo tendrían que haber dado a Carvajal que en un año ganó la Champions, la Liga, y la Eurocopa. Pero se lo dieron a él y bienvenido sea por el ejemplo que supone.

Un tipo tranquilo, nada engreído, que en su propio discurso se acordó de las figuras de los mediocentros españoles que tanto se lo merecieron a los que literalmente se les escatimó, Xavi, Iniesta, Busquets, y sin ir más lejos del gran portero Iker Casillas. Un tipo que se acordó que ese día llevaba ocho años con su novia a la que dedicó unas palabras sencillas y exentas de cursilería. Que citó al propio Carvajal, su compañero de selección, como también a ese fenómeno que se llama Lamine Yamal. Que se acordó de cuando tuvo momentos de flaqueza y su padre le dijo sigue adelante. Que nunca ha abandonado sus estudios, pues se ha graduado en Administración de Empresas y, cuando le tocaba, iba a Castellón a examinarse mientras jugaba al año alrededor de ochenta partidos.

No soy del Manchester City, la liga inglesa me importa muy poco, y puestos a escoger un equipo de la ciudad me quedo con el United, y si trasladamos la afición a toda Inglaterra me quedo con el Liverpool, así que mis simpatías son sólo por la persona y mi gran admiración por el jugador.

Por si eso fuera poco, reivindicó el fútbol español y dedicó su éxito a todo el país. Y la verdad, qué quieren que les diga, un tío que jugando en Inglaterra, gana la Eurocopa y lo celebra al grito de “Gibraltar es Español”, además de un Balón de Oro, tiene dos balones muy bien puestos y no me refiero a los de los pases que le da a sus delanteros.

Valores sin insultar a nadie, sin reñir a nadie, predicando en el campo de juego. Balón de Oro para Rodri, balón de oxigeno para todos.