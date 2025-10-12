Barcelona acogerá en noviembre la Open Tech Week para reivindicar los derechos digitales

Barcelona acogerá del 4 al 6 de noviembre la Open Tech Week, una semana de debates dedicada a las tecnologías abiertas y a los derechos digitales para promocionar la soberanía tecnológica y reivindicar un modelo al servicio de los ciudadanos. Por primera vez, se celebrarán al mismo tiempo los eventos Decidim Fest y Mozilla Festival con el objetivo de abrir espacios conjuntos para "construir tecnologías democráticas que pongan los derechos digitales y el bien público en el centro", según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El encuentro coincidirá además con el Smart City World Congres, que se celebrará en el recinto de Fira de Gran Via. "Barcelona se convertirá en una capital global de la transformación digital", ha asegurado el consistorio. La Barcelona Open Tech Week reúne a instituciones públicas y organizaciones comprometidas con la democracia y las tecnologías abiertas para construir soluciones públicas y escalables.

Organizado por la asociación Decidim y el Ayuntamiento de Barcelona, el evento Decidim Fest se celebrará bajo el lema "Construyendo Tecnología como Bien Público" con el propósito de impulsar la construcción de tecnologías públicas, abiertas y sostenibles.

Por su parte, el Mozilla Festival, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre organizado por la Fundación Mozilla en el Poble Espanyol, aportará una mirada global sobre los derechos digitales, la justicia algorítmica y las alternativas tecnológicas comunitarias.

La Barcelona Open Tech Week acogerá también el 28 de octubre la "Conferencia Europea 4D. Digitalización Democrática y Derechos Digitales", que combina arte y activismo, organizada por Xnet y Accent Obert.