Prisión provisional sin fianza para el detenido por asesinar a tiros a su yerno en Lleida

El titular del juzgado de guardia de Lleida ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado miércoles asesinó a tiros a su yerno, un agente de los Mossos d'Esquadra, en Lleida.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado este sábado en su cuenta de X de que el juez ha tomado esta decisión en la causa abierta por asesinato, tras tomar declaración esta mañana al detenido.

A.P., de 78 años, fue arrestado por los Mossos el mismo día de cometer el crimen y se acogió inicialmente a su derecho a no declarar en la comisaría. Este sábado ha pasado a disposición judicial en Lleida.

Según el relato policial, el detenido disparó varias veces a su yerno, de 47 años, en el numero 17 de la calle Doctora Castells, en el barrio de Cappont de Lleida, en la misma vía en la que la víctima vivía con su esposa y sus dos hijas.

Cuando su yerno cayó al suelo volvió a dispararle, luego lo cubrió con una sábana, guardó la pistola en una bolsa de supermercado, llamó a los Mossos y confesó el crimen por el que fue detenido, según esta versión.