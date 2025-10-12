Salvador Illa aplaude "la pluralidad y la diversidad de España"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estará hoy en el desfile con motivo del día de la Hispanidad. Previamente, Illa ha querido reivindicar la "pluralidad y la diversidad de España, de sus territorios y de sus lenguas", coincidiendo con la celebración del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional

Así lo ha dicho en un apunte en X, recogido por Europa Press este domingo, en el que ha defendido que la "convivencia es reconocer y garantizar la pluralidad".

"En un momento como este, de cambios tan profundos, tenemos que proteger esta España de todos y todas y poner el acento en aquello que nos une", ha sentenciado.