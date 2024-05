Barcelona limita los horarios de establecimientos durante el Primavera Sound

Aún quedan algunas semanas, pero Barcelona empieza a prepararse para una nueva edición del festival de música Primavera Sound, uno de los más concurridos de cuantos se celebran en la ciudad. En puertas de su apertura, el Ayuntamiento anunció mediante un decreto la restricción del horario nocturno de los establecimientos de alimentación de 24 horas ubicados en el entorno del Parc del Fòrum entre el 29 al 2 de junio, es decir, los días en que se celebra el certamen. De esta manera, los locales deberá permanecer cerrados entre las 22 y las 8 horas, del 29 de mayo al 3 de junio.

El Ayuntamiento, por otro lado, obliga a reducir las actividades de restauración de los entornos del parque, que tendrán que abrir a las 8 (en lugar de las 6, su horario de apertura habitual) del 31 de mayo al 2 de junio, y los veladores solo podrán funcionar de 8 a 23, del 29 de mayo al 3 de junio.

David Escudé, concejal del distrito de Sant Martí, comentó que estas restricciones temporales, que ya se implementaron en 2023, van dirigidas a "evitar que la gente se quede y permanezca en el espacio público y, por lo tanto, cause molestias a los vecinos". Escudé también subrayó que se incrementará la seguridad, se reforzarán las medidas de movilidad para que no se organicen colas y movimientos no deseados, y la limpieza, "una de las principales cuestiones reclamadas por los vecinos".

La Guardia Urbana estará presente en la zona con tareas de vigilancia y se impulsarán itinerarios para evitar que el flujo de personas pase por las calles donde hay más viviendas. El decreto entrará en vigor después del trámite de audiencia con los titulares de los establecimientos afectados y el periodo de alegaciones.