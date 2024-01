Barcelona triplica los heridos graves en accidente de bicicleta y duplica los de patinete pese a la caída de la siniestralidad

El año pasado, en Barcelona, se produjo un reducción del número de siniestros, que fueron un total de 6.857, lo que supone una disminución del 4,79% respecto al año anterior, así como de víctimas mortales, que pasaron de las 23 de 2022 a las 20 de 2023 y de heridos, que cayeron un 3,11% (8.783), sin embargo se registró un incremento de los heridos graves.

Sobre este aumento, el tercer teniente de alcalde de Seguridad explicó durante la presentación de los datos de siniestralidad que "se ha producido un cambio en la forma de calcular los heridos graves. Antes, el equipo sanitario hacia una valoración del herido en el momento, pero ahora hay un seguimiento de la Guardia Urbano que se prolonga durante las 24 horas posteriores al siniestro", de manera que si en un primer momento el herido es calificado como leve. pero finalmente éste ha de permanecer más de 24 horas hospitalizado, se contabiliza como herido grave, cuando con anterioridad se hubiera contabilizado como leve.

Patinetes y bicicletas, en el foco

En cualquier caso, en 2023, se produjeron un total de 225 heridos graves, por los 172 de 2022, lo que supone un incremento del 30.81%, y un 92% de éstos pertenecían a los conocidos como colectivos vulnerables, con los conductores de motocicletas a la cabeza (91). Sobre este dato, la primera teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, señalaba el incremento en la cifra de heridos graves que circulaban en bicicleta y patinete. "En 2023 hubo 26 víctimas graves que iban en bicicleta, por las 8 de 2022, y 11 que circulaban en patinete, por las 6 del año anterior, así que prácticamente se ha triplicado la primera cifra y duplicado la segunda". indicaba, para a continuación recordar también que de la veintena de víctimas mortales "un 10%, es decir dos personas, iban en patinete", mientras que otras nueve eran peatones, ocho conducían una motocicleta y una iba en coche.

Y pese a que la teniente de alcalde insistía de nuevo en la posibilidad de que el elevado número de heridos graves que circulaban en patinete y/o bicicleta podría estar relacionado con el cambio en la forma de calcularlos, ya que, mientras ésta cifra experimentaba un aumento, el dato relativo a las bicicletas y patinetes involucrados en siniestros graves caía un 7% y un 10% respectivamente, Bonet ponía de relieve también que "estos datos indican que es necesario continuar reforzando la seguridad de los conductores de bicicletas y patinetes, que son los más vulnerables por detrás de los peatones".

Por ello, la teniente de alcalde subrayó la importancia de "aprobar la nueva ordenanza de circulación", que, entre otras medidas, incluye la obligatoriedad de los conductores de patinete de llevar casco. Al respecto explicaba que por ahora "no se ha llevado a votación porque no está garantizada su aprobación" debido al posicionamiento de grupos municipales, que, a su entender, "va más allá de lo que se refiere estrictamente a la ordenanza". "Esperamos un cambio porque necesitamos esta ordenanza que ayuda a reducir la siniestralidad entre los más vulnerables",.

Aragón, un punto negro

Sobre las principales causas de siniestro, en 2023, como en años anteriores, las colisiones por alcance fueron las más frecuentes (1763), las cuales vienen motivadas, básicamente, por una falta de atención y por no guardar la distancia de seguridad, por delante de las colisión laterales (1674) y las fronto-laterales (1193), que suelen producirse por no respetar la preferencia en los cruces. En cuanto a los siniestros con peatones, el año pasado, en su mayoría se produjeron por no obedecer la señal semafórica o por cruzar fuera del paso de viandantes. Pero más allá de las causas directas, existen otros factores que ayudan a que se materialice el siniestro aunque no son la causa principal, y entre éstos destaca, un año más, la presencia de alcohol, que si bien ha caído un 12% respecto a 2022, estuvo presente en 198 siniestros.

Y la calle Aragón fue el escenario principal en el que en 2023 se produjeron estos accidentes. De hecho, en esta vía se encuentran cinco de los 15 puntos que concentraron el año pasado una mayor siniestralidad, incluido el que, junto a la confluencia de la avenida Diagonal y la calle Balmes, lideró esta clasificación con 17 accidentes y se trata del cruce entre Aragón y la calle Independencia. Tal y como indicó el jefe de la Guardia Urbana, el Intendente Mayor Pedro Velázquez,

estos datos aportan información acerca de los puntos en los que es necesario centrar la atención para reducir la siniestralidad, como ya se hizo el año pasado en la "confluencia de la Ronda de General Mitre con Ganduxer, donde en 2022 se registraron 20 accidentes y en 2023 esta cifra ha caído hasta los 11".

En esta línea, Bonet comentó que "en un tramo de la calle Aragón se ha instalado un nuevo radar pedagógico y analizaremos la información que nos proporciona esta herramienta en los próximos meses, así como estudiaremos con la Guardia Urbana las características de los siniestros en el esta vía para ver si se pueden realizar otras mejoras para rebajar la cifra de siniestralidad de la misma"