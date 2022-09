Un muerto, saqueos y varios heridos en las fiestas de Barcelona

La segunda jornada de las fiestas de la Mercè terminó como el rosario de la aurora. El vandalismo se apropió de los alrededores de plaza Espanya tras los conciertos de anoche y después de que la Guardia Urbana intentase desalojar un botellón. De hecho, incluso un joven murió apuñalado.

Así las cosas, los hechos se han concentrado en torno a la plaza de Espanya, sobre todo en la calle de la Creu Coberta, entre las cuatro y media y las seis de la madrugada. Acabados los conciertos, un numeroso grupo de personas se ha negado a abandonar la zona, como les pedía la policía para que pudieran intervenir las brigadas de limpieza. En su huida, los grupos de alborotadores han saqueado establecimientos comerciales. También prendieron fuego al mobiliario urbano ya motos, causando destrozos en vehículos aparcados en la zona. Y se ha esparcido por el suelo el mobiliario de algún local de restauración.

La nit de festa de La Mercè a la zona de plaça Espanya acaba amb aldarulls, comerços saquejats, mobiliari destrossat i la intervenció de la policia @324cat pic.twitter.com/fugV5ehWMT — Marc Guadilla Angrill (@Marc_Guadilla) September 25, 2022

Por si eso fuera poco, un joven ha muerto apuñalado en Barcelona la madrugada de este domingo durante las fiestas de la Mercè 2022. La agresión se ha producido a las 3:16 horas en la Avenida de la Reina Maria Cristina, en una zona muy cercana se realizan los conciertos. Varias dotaciones de los Mossos d’Esquadra se han desplazado y han encontrado el cuerpo extendido de la víctima en una de las salidas del metro de plaza de Espanya.

El SEM también se ha trasladado hasta el lugar de los hechos y han llevado a la víctima a un hospital. El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, ha detallado que el joven “tenía una herida y estaba en situación muy delicada, por lo que ha muerto en pocos minutos”.

Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación, concretamente en la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Barcelona. Tanto la alcaldesa Ada Colau como Albert Batlle han querido desvincular el apuñalamiento de los altercados que se han producido en la calle de la Creu Coberta.

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento ha destacado que “la agresión no tiene nada que ver con los disturbios”, ya que, ha dicho, no han coincidido en el tiempo: “El apuñalamiento se ha producido a las 2.16 h, mientras que los disturbios, sobre las 4.40 h” , ha afirmado el teniente de alcalde. El balance de la noche fue de 12 detenidos (8 por los Mossos d’Esquadra y 4 por la Guardia Urbana). El teniente de alcalde no ha querido entrar en más detalle porque, tal y como ha explicado, los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación. El resto de espacios de las Fiestas de la Mercè han funcionado con normalidad sin ningún accidente destacado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha remarcado que “los disturbios no son del nivel de los que se vieron el año pasado” y que “se han concentrado en la zona de plaza Espanya y Creu Coberta”. En declaraciones a Catalunya Ràdio ha lamentado que “siempre hay algún grupito que quiere aprovechar para hacer destrozos” y ha añadido que “esto es absolutamente condenable e inaceptable”. La alcaldesa, además, ha felicitado a la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra por haber “actuado de inmediato” y ha remarcado que ya han hecho “unas diez” detenciones.

Hace un año, también para la Mercè, en la misma zona hubo varios botellones, con aglomeraciones que acabaron con numerosos desperfectos y decenas de heridos y detenidos. Entonces, las fiestas de la Mercè se celebraron en un contexto de restricciones por la pandemia. Para evitar que los disturbios se repitieran, los Mossos y la Guardia Urbana habían reforzado la seguridad, este año. Una de las novedades es el uso de drones, para tener imágenes cenitales, equipados con cámaras nocturnas, visión térmica y altavoces.