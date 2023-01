La triple huelga que amenaza con colapsar Barcelona

Con la amenaza de huelga lanzada ayer por Élite Taxi, ya son tres los sectores que anuncian movilizaciones para este comienzo de año. La Generalitat, por lo tanto, tiene sobre la mesa las reivindicaciones del personal sanitario, del profesorado y ahora también a los taxistas.

Así las cosas, Élite Taxi amenaza con movilizaciones en Barcelona (que podrían coincidir con el Mobile World Congress) si el gobierno de la Generalitat no incluye, en 10 días, una modificación de la ley del taxi que limite a empresas como Free Now, Cabify o Uber. Acusan a estas plataformas de querer “desregular” las tarifas del taxi en Barcelona, tal y como denuncian que está pasando en otras ciudades, como Madrid. En una asamblea celebrada ayer por la mañana en la estación de Sants han votado a favor de iniciar protestas si no se escuchan sus demandas.

Los taxistas aseguran que recientemente los responsables de Free Now han presentado una demanda contra el Instituto Metropolitano del Taxi (Imet). El motivo, dicen, es que el organismo no les permite aplicar “tarifas dinámicas”. Élite Taxi acusa a los responsables de Free Now de querer “reventar el servicio público del taxi”. Para evitarlo, consideran que es necesario una ley clara. En la misma asamblea, Élite Taxi también ha aprobado dar una tregua a las administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Barcelona, para garantizar el cumplimiento del decreto que limita los VTC. “La tarifa es sagrada, no se puede inflar y es igual para todos los taxis del área metropolitana”, ha defendido, por lo que pidió a la Generalitat que “no se ponga de perfil”.

Sobre la aplicación de la ley de la Generalitat a propósito los vehículos de transporte con conductor (VTC), Álvarez aseguró que el Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido a inmovilizar a partir de la semana que viene a los que no tengan la nueva licencia para trayectos urbanos, por lo que ha dicho que dará a las administraciones una “tregua” hasta entonces.

Aseguran que el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, se comprometió a que la Guardia Urbana empiece a sancionar a los vehículos que “circulan de forma ilegal”, a partir de la próxima semana. El decreto se aprobó en verano y entró en vigor en octubre. El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, señaló que “confía” en el compromiso de Batlle.

Escuelas e institutos

El sindicato Ustec, por su parte, ha pasado de las amenazas a la acción con una huelga en las escuelas e institutos de Cataluña el 25 y 26 de enero de 2023, los mismos días en que están previstas las movilizaciones de médicos en todos los centros sanitarios.

El sector de la enseñanza decidió retomar los paros después de semanas de negociaciones con el Departamento de Educación, sin ningún acuerdo. Sobre la mesa, estaba revertir los recortes que habían quedado fuera del acuerdo al que llegaron ambas partes el 1 de septiembre, que permitió desconvocar las vagas previstas al inicio del curso.

La portavoz del sindicato Ustec, Iolanda Segura, explicó que el objetivo es “defender la educación y la sanidad”, que son “dos pilares de la sociedad”, para que “sean prioritarios en las políticas del Govern”. El responsable de acción sindical de la formación, Andreu Mumbrú, apuntó que “el nuevo ciclo de luchas” del profesorado debe centrarse en “recuperar el poder adquisitivo” del colectivo, que, recordó, desde 2009 ha sufrido “una pérdida de 20 puntos” si se comparan “los salarios y el aumento de los precios”. Para “dignificar” los salarios de los docentes, “a los que cada vez se exige más responsabilidades”, puntualizó, “es muy necesario que vayamos a la huelga”.

Personal sanitario

El tercer sector en discordia, el personal sanitario, también registró la convocatoria de huelga para los días 25 y 26 de enero contra la degradación del sistema sanitario ante la falta de respuesta del departamento de Salud.

Los sindicatos señalan que un mes después de anunciar un nuevo ciclo de movilizaciones del colectivo médico, no ha recibido “ninguna propuesta formal” de Salud que responda a sus reivindicaciones. Médicos de Cataluña reprochó a la conselleria que “no se haya tomado seriamente la convocatoria” y lo haya fiado todo a la negociación individual de los convenios colectivos, cuando existen cuestiones capitales como la revisión de las condiciones asistenciales que sobrepasan el marco de las negociaciones laborales.

El secretario general de Médicos de Cataluña, Xavier Lleonart, lamentó que la administración “no sea suficientemente consciente de lo que se está jugando con esta huelga”, y recordó que los facultativos llevan una década sufriendo las consecuencias de los recortes. El sindicato se mostró “totalmente decidido y preparado” para sacar adelante la movilización, y Lleonart ha recordado que Salud dispone todavía de un mes para sentarse a negociar y presentar propuestas sustanciales para la mejora del ejercicio de la medicina en la salud pública.