Barcelona corrige los errores del Bicing metropolitano con el nuevo servicio de motos eleéctricas compartidas

Parece que el Ayuntamiento y, por extensión el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han corregido, al menos en parte, el desaguisado que supuso la puesta en marcha del servicio de bicicleta pública. No en vano, con el AMBici puedes cruzar de Hospitalet a Badalona pero no puedes aparcar en Barcelona. Es decir, el servicio metropolitano de bicicletas y el Bicing no son compatibles. Una situación que no tiene visos de cambiar a corto plazo. Con el nuevo servicio de motos compartidas, sin embargo, algo ha cambiado.

El AMB ha presentado esta mañana un programa de motos eléctricas de uso compartido en la metrópoli de Barcelona. El servicio, que comenzará a operar en ocho municipios en los próximos días, es el resultado de un concurso público que otorga licencias a cinco empresas operadoras, sumando un total de 9.950 motos.

Durante el acto, el presidente de la AMB y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el vicepresidente de Movilidad, Transportes y Sostenibilidad, Carlos Cordón, destacaron la importancia de esta iniciativa para mejorar la calidad del aire y fomentar la movilidad sostenible. “Es un paso de gigante hacia la sostenibilidad y una opción más para que la ciudadanía elija su forma de transporte”, afirmó Cordón.

Las motos eléctricas estarán disponibles en los municipios de Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs. Cada una de las cinco empresas operadoras, que incluyen Hori Rides y Acciona Mobility, desplegará su flota en estas localidades, y tendrán un plazo de 40 días para completar la instalación del servicio.

Las licencias, que tendrán una vigencia inicial de dos años, permitirán a las empresas operar bajo un régimen regulatorio que busca garantizar un uso adecuado del espacio público. Los usuarios podrán consultar la disponibilidad de las motos a través de aplicaciones móviles y disfrutar de un servicio que, además, contará con una identificación metropolitana para mayor seguridad.

Con esta iniciativa, la AMB no solo busca reducir la contaminación en la ciudad, sino también promover la intermodalidad y el cambio de hábitos entre los ciudadanos.