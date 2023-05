Colau y ERC se rebelan contra el "pacto secreto" entre Trias y Collboni en Barcelona

Una vez alcanzado el ecuador de la campaña, las propuestas pasan a un segundo plano para dejar paso al cuerpo a cuerpo entre candidatos con un denominador común: el «pacto secreto» entre el candidato del PSC, Jaume Collboni, y el de Junts, Xavier Trias. Así se desprende de las críticas de los comunes, de ERC e incluso del resto de formaciones, mientras Collboni guarda silencio.

El candidato de Esquerra Republicana el 28-M, Ernest Maragall, no pudo ser más explícito y pidió a Trias que no haga alcalde Jaume Collboni. El republicano, durante el cato central de campaña ayer en Cornellà de Llobregat, aseguró que se está orquestando un acuerdo postelectoral a tres bandas, entre el PSC y Trias y con el apoyo del PP. «Insto al señor Trias a no ser cómplice de esta operación de Estado», subrayó Maragall.

El alcaldable de ERC también cargó contra Collboni, al que acusó de querer «llegar a la alcaldía por todos los medios posibles». Maragall aseguró que los socialistas «sólo quieren mandar, no gobernar», y reivindicó que Esquerra Republicana es la alternativa a la sociovergencia, que ya tiene su reflejo en la Diputación de Barcelona, y que tiene opciones de ganar en las elecciones municipales del 28-M.

La candidata de Barcelona en Comú Ada Colau contó con la presencia, otra vez, de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que llamó a concentrar el voto progresista en las elecciones municipales. En un mitin en el Carmel, las dos alertaron de que «está en juego el modelo de ciudad» que los comunes han desarrollado estos últimos ocho años. «La única propuesta que el resto de hombres candidatos tienen en común es derrotar a Ada Colau», exclamó.

Colau aseguró que es la única que defiende «sin matices y sin fisuras» un pacto de las fuerzas progresistas en el consistorio y recuerda que, en cambio, Jaume Collboni no ha descartado abiertamente un pacto con Xavier Trias. Por todo ello alerta: «El 28 de mayo Barcelona se juega muchísimo, se juega si seguimos avanzando o retrocedemos al pasado». Díaz, por su parte, advirtió de que el PP «está dispuesto a entregar los votos a Trias y Collboni», por lo que hizo un llamamiento a la ciudadanía progresista: «Concentrad el voto en Ada Colau». «Nos jugamos el modelo de ciudad que desea», afirmó.

Xavier Trias, sin esconderse, reivindicó el espíritu de pacto y colaboración de su candidatura y quiso recordar que esto es una herencia de la antigua formación política de la que formó parte, Convergència Democràtica de Catalunya. El exalcalde criticó que el actual gobierno municipal están «todo el día con la confrontación» y por eso ha dicho que «hay que buscar la colaboración y el entendimiento», añadiendo «esto es ser de Convergència».

[[H3:«Forzar a los comunes»]]

La CUP también ha querido sumarse al debate de los pactos postelectorales. La formación anticapitalista quiere que la ciudadanía se pregunte «cómo ser feliz y cómo vivir mejor» y por eso se han presentado como la mejor opción para «forzar» Barcelona en Comú a escoger con quién quiere pactar después de las elecciones municipales 2023. «Habrá de decidir si apuesta por el viejo PSC o apuesta por la CUP», aseguró la diputada en el Congreso de los Diputados, Mireia Vehí, quien ha apoyado a la candidata a la alcaldía de Barcelona, Basha Changue. Los anticapitalistas han pedido el voto para «forzar» a los comunes a decidir «entre una ciudad escaparate o una ciudad para su gente». También se han presentado como la única candidatura «totalmente independentista» del consistorio y criticaron a Trias y Maragall por, aseguraron, abandonar el independentismo.

Collboni, por su parte, también entró al cuerpo a cuerpo con Trias, aunque sin explicar sus intenciones postelectorales. A su juicio, el candidato de Junts es «el candidato de la inseguridad» jurídica, política y también en los calles de Barcelona. A l fin y al cabo, Trias «dice que hará cumplir los mandatos del 1-O y recibe instrucciones» del expresidente Carlos Puigdemont.