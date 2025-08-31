Terror en Manresa: detenido un hombre por apuñalar a su mujer y lanzarla por la ventana

Una agresión estremecedora ha sacudido este sábado la ciudad de Manresa (Barcelona), donde los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 35 años tras atacar violentamente a su pareja.

La víctima, que resultó gravemente herida, fue apuñalada y posteriormente arrojada por una ventana desde una altura de cuatro metros, en plena plaza de Sant Ignasi. Pese a la brutalidad del ataque, su estado es estable, según fuentes médicas.

El agresor, que incumplía una orden de alejamiento vigente, fue localizado y arrestado por la policía autonómica en una gasolinera cercana alrededor de las 7:20 de la mañana. Se le imputan delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y quebrantamiento de medida judicial.

La investigación ha revelado que el detenido cuenta con antecedentes penales, lo que agrava su situación ante la justicia. La víctima fue trasladada al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, donde recibe atención especializada