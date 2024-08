El "caganer" de Kamala Harris vuelve, aunque el superventas es Trump

Se dice que no eres nadie si no tienes un caganer (o no sales en 'Los Simpson'), pero el dedicado a Kamala Harris había pasado sin pena ni gloria hasta que su candidatura a la presidencia lo ha puesto de nuevo en la liza electoral en la que compite con el "superventas" Trump, favorito de los turistas de Estados Unidos.Los caganers son esas figuritas del belén en Cataluña -un poco escatológicas- creadas como pastorcillos que hacen acuclillados sus necesidades de aguas mayores, popularizadas sobre todo por sus versiones con rostros (y culos) de famosos de cualquier procedencia o condición, donde lo mismo cabe el Papa de Roma, que Rosalía, el adolescente Yamal y, por supuesto, los políticos de carrera más o menos fugaz.

"Sí, está habiendo un auge en la compra de esta figura ahora que ya se postuló contra Trump, hemos notado un cambio de ventas, que han aumentado bastante", comenta con una pequeña Kamala Harris entre sus manos Diana, encargada de la tienda que Caganers.com, firma que produce y comercializa las piezas, tiene junto al Palau de la Música de Barcelona.

Pero, a pesar de este repunte de ventas del caganer de la candidata demócrata, los números son claros: "De momento, el 'bestseller' es Trump, sobre todo tras el incidente que hubo del atentado, pero ahora que Kamala se presenta, mucha gente los elige y se los lleva juntos para tenerlos a los dos", añade.

Aunque hacía meses que la posibilidad de que Kamala Harris sustituyera a Joe Biden como candidato, por las evidencias de la mala salud del actual presidente de los Estados Unidos, se convirtiera en una realidad, la designación pilló a Caganer.com con pocas existencias de la figurita de la vicepresidenta, que, como en la vida real, había tenido un perfil público bajo, al menos internacionalmente, en estos últimos cuatro años.

Esto ha obligado a la empresa a producir nuevas piezas para poder atender la demanda creciente y que irá aumento entre los numerosos turistas norteamericanos que visitan Barcelona, aunque no sean los únicos que se los llevan como recuerdo, especialmente después del atentado contra su vida hace unas semanas en un mitin. "Por esta noticia, la gente lo ve, lo asocia y les divierte verle en esta situación (haciendo sus necesidades, como uno más) y se lo llevan", explica Diana.

Los caganers de políticos (Sánchez, Feijóo, Abascal, Colau, Puigdemont...) y jefes de Estado (como la reina Isabel II o los reyes Felipe y Letizia) son algunos de los clásicos, junto con los deportistas (Messi, Maradona, Yamal...) y actores o personajes de videojuegos.

Unas figuras que de esta forma han desestacionalizado su venta (eran habituales de Navidad) y que se han convertido en un recuerdo para muchos turistas, como demuestra la proliferación de las tiendas de Caganer.com. "Vienen muchos turistas a la tienda y la verdad es que estas figuras son algo simbólico y representativo de Cataluña, y en vez de llevarse un llavero se llevan un caganer que les hace mucha gracia y que a la vez tiene una connotación de buena suerte, para que la persona que lo recibe tenga suerte a lo largo de todo ese año", remarca la encargada del establecimiento.