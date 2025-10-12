Cinco comarcas de Tarragona suspenderán las clases este lunes por el temporal

El Departament d'Educació de la Generalitat ha suspendido para este lunes la actividad en los centros educativos de cinco comarcas de Tarragona -Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta- ante la previsión de empeoramiento de las lluvias. Esta decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de Protecció Civil, ha informado la Conselleria que lidera Esther Niubó este domingo en un mensaje de X recogido por Europa Press. Además, se ha pedido seguir las recomendaciones de restricción de movilidad a todo el personal educativo que deba desplazarse.

Por otro lado, Protección Civil ha mandado un segundo ES Alert a la población que amplía la zona afectada por las fuertes lluvias de la dana, en esta ocasión desde Alcanar hasta Salou, lo que comprende cinco comarcas tarraconenses. Las fuertes lluvias que están cayendo este domingo en el sur de Tarragona han causado el corte de cinco carreteras y la interrupción de todo el servicio ferroviario por acumulaciones de agua.

Según el Servicio Catalán de Tráfico, están cerradas la N-340 entre Amposta y Alcanar; la C-12 entre Amposta y Tortosa; la T-331 entre Ulldecona y Santa Bàrbara; la TP-331entre Santa Bàrbara y La Sènia y la AP-7 entre Freginals y Ulldecona (desvíos en sentido sur hacia L'Hospitalet de l'Infant y en sentido norte a Ulldecona).

Las condiciones meteorológicas adversas en la provincia de Tarragona han obligado también a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo a causa de las acumulaciones de agua en la vía entre L¿Aldea y Ulldecona, afectando a 17 trenes y a más de 3.000 viajeros, informa Renfe.

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido el nivel rojo de alerta en el litoral sur de Tarragona.