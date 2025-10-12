Las fuertes lluvias obligan a un tren a parar en Ulldecona y a cortar la línea R16

Un tren ha quedado parado en Ulldacona, en el sur de Tarragona, una zona que está en alerta roja por unas fuertes lluvias que han llenado de agua la vía del ferrocarril y han obligado a cortar la circulación de la línea R16. Protección Civil ha enviado esta tarde un mensaje Es Alert a los teléfonos móviles de la comarca tarraconense de Montsià (la más meridional de Cataluña) ante la previsión de lluvia torrencial en las dos próximas horas, como consecuencia de la dana Alice.

En el mensaje, Protección Civil pide a los ciudadanos que eviten la movilidad, no se acerquen a ríos, rieras o barrancos, y que sigan las indicaciones de las autoridades.

Tanto el Meteocat como la Aemet han lanzado un aviso rojo (nivel 6 sobre 6) ante lluvias torrenciales en el litoral sur de Tarragona (Terres de l'Ebre), que pueden acumular 90 mm en una hora y 180 mm en 12 horas en el entorno del delta del Ebro.

Protección Civil ha activado en prealerta el plan Ferrocat -pensado para incidentes relacionados con el ferrocarril- porque un tren ha quedado parado en Ulldecona y se ha cortado la circulación de la R16, puesto que hay "mucha agua en la vía".

La zona del delta del Ebro registra en las últimas 24 horas intensas lluvias provocadas por la cola de la dana Alice, lo que ha llevado en esta tarde a cortar para los dos sentidos de la marcha la autopista AP-7, entre Freginals y Ulldecona, en la zona del Ebro, por inundación en la calzada.

En la AP-7 se realizan desvíos en l'Aldea, en sentido sur, y en Ulldecona, en sentido norte.

También se encuentran cortadas por inundación la C-12, en Tortosa; la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sènia, y la T-331, entre Ulldecona y Santa Bàrbara, todas en el delta del Ebro.