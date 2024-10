¿Cuántos idiomas, además del catalán, utilizan la "ç"?

La C cedilla o C caudata (Ç o ç), también llamada cze, cezeta, çe o directamente cedilla o caudata, es una letra que consiste en una C latina con una pequeña z (zetilla) en forma de virgulilla debajo, que se utiliza en el idioma catalán -véase, por ejemplo, Barça- o el en francés.

Esta letra, que en catalán se llama "ce trencada" (ce rota, podría traducirse), es originaria de Castilla pese a que el castellano la abandonara tras el "reajuste de las sibilantes", un cambio fonético ocurrido durante los siglos XVI y XVII que consolidó el sistema consonántico del español moderno.

Esta letra, la "ç", es no obstante utilizada en muchos otros idiomas, además del catalán y el francés, como el portugués, el albanés, el turco o el azerí, aunque con distinta fonética especialmente en estos dos últimos ejemplos.