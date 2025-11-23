Detenido un médico por suministrar droga por vía intravenosa en un piso de la Barceloneta

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un supuesto médico colegiado que suministraba sustancias estupefacientes por vía intravenosa desde un piso del barrio de la Barceloneta, después de que uno de sus supuestos 'clientes' sufriera una intoxicación que requirió su traslado a un centro sanitario. Según ha informado este domingo la policía catalana, la detención de esta persona, de 39 años, se produjo el pasado día 17, cuando los Mossos fueron alertados de la presencia en ese piso de una persona que presentaba un alto grado de excitación y nerviosismo, presuntamente tras consumir drogas.

Los agentes encontraron en el domicilio diversos tipos de droga y equipos sanitarios y productos utilizados para poner inyecciones intravenosas. Entre las sustancias que había en el domicilio destacan pequeñas cantidades de 'tusi', ketamina, MDMA, pastillas de éxtasis y comprimidos de varios tipos de fármacos, además de una balanza de precisión y productos para manipular y dosificar la droga.

El detenido, que pasó a disposición judicial el día 20, está acusado de suministrar droga a toxicómanos aprovechando su condición de médico colegiado, según los Mossos.