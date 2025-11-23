¿Quién es quién en el caso Pujol?

Los siete hijos de la familia Pujol compartirán banquillo en la Audiencia Nacional con empresarios, miembros de la burguesía catalana, donantes de CDC e incluso un exdirectivo del F.C. Barcelona: un total de 19 acusados en un juicio con 41 sesiones por el que desfilarán 254 testigos.

Con la incógnita de la decisión del tribunal sobre el expresidente catalán Jordi Pujol -a quien los forenses no ven en condiciones físicas ni cognitivas para someterse a juicio-, el primogénito Jordi Pujol Ferrusola y sus seis hermanos Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer se sentarán el lunes en el banquillo en un juicio en el que afrontan una petición de la Fiscalía de entre 29 y 8 años de cárcel.

Los Pujol, que en algunas notas de sus transferencias en Andorra se autodenominaban "Sagrada Familia", no estarán solos en el banquillo: lo compartirán con una decena de empresarios que afrontan, todos ellos por igual, una petición fiscal de cinco años de cárcel por blanqueo y falsificación en documento mercantil, pena que la Abogacía del Estado rebaja a dos años, por falsificación.

Estos son los principales nombres del juicio:

JORDI PUJOL SOLEY. Presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, el exdirigente de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), para quien la Fiscalía pide 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo -la Abogacía del Estado no le acusa-, podría quedar fuera del juicio a los 95 años de edad debido a su estado. Su esposa, Marta Ferrusola murió el 8 de julio del pasado año. Según la Fiscalía, Pujol aprovechó su "posición política" para tejer una "red de clientelismo" en la que él y empresarios afines a CDC "se repartían cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC".

JORDI PUJOL FERRUSOLA. El primogénito, que estuvo en prisión preventiva por este caso, afronta una petición de la Fiscalía de 29 años de cárcel -25 por parte de la Abogacía del Estado- por asociación ilícita, blanqueo, falsificación documental, contra la Hacienda pública y por intentar camuflar bienes cuando ya era investigado (frustración de la ejecución). Conocido como 'júnior', gestionó y multiplicó los fondos de la supuesta "deixa" (legado) en Andorra.

MERCÈ GIRONÈS. Exmujer del hijo mayor de los Pujol. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para ella 17 años de cárcel.

JOSEP PUJOL FERRUSOLA. Exdirectivo de Indra, afronta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía. Junto a 'júnior', es el único hijo a quien acusa la Abogacía del Estado, que le solicita 4 años y medio de prisión por falsificación y contra la Hacienda Pública. En el Parlament negó que la familia actuara como una "mafia", ya que "cada uno ha ido por libre y se lo ha montado como ha podido".

ORIOL PUJOL FERRUSOLA. El único hijo del expresidente que se dedicó a la política. Presidió el grupo parlamentario de CiU y fue secretario general de CDC, aunque sus expectativas quedaron truncadas: en 2019 ingresó en prisión para cumplir una condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines a cambio de favorecerles en el llamado caso ITV. Afronta ahora una petición fiscal de 8 años de cárcel.

MARTA PUJOL FERRUSOLA. Trabajó 19 años, entre 1996 y 2015, como arquitecta municipal de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), aunque fue apartada al trascender que no había obtenido la plaza por concurso. Cuando su padre era presidente, encadenó doce encargos de la Generalitat para impulsar proyectos, sólo uno con concurso. La Fiscalía le pide 8 años de cárcel.

PERE PUJOL FERRUSOLA. Ingeniero de profesión, su empresa Blau Consultoría fue registrada durante la investigación del caso. La Fiscalía le pide 8 años.

OLEGUER PUJOL FERRUSOLA. El benjamín de la familia. La Audiencia Nacional archivó en 2023 la investigación por blanqueo en algunas de sus operaciones inmobiliarias, entre ellas la compraventa de 1.152 sucursales del Banco Santander. Ha denunciado un intento por parte del Estado de "desacreditar" y "desterrar" a su padre: "Lo que tienen en contra de mi padre es comparable a lo que China pueda tener contra el Dalai Lama". La Fiscalía le pide 8 años de cárcel.

CARLOS SUMARROCA CLAVEROL. Hijo de uno de los fundadores de CDC. Su empresa, Emte, hizo varios pagos a 'júnior', que justifica por trabajos de asesoría e intermediación.

CARLOS VILARRUBÍ CARRIÓ. Exvicepresidente del FC Barcelona y empresario, la Fiscalía le acusa de blanquear fondos de los Pujol.

JOSEP CORNADÓ MATEU. Administrador de Copisa, una de las principales adjudicatarias de la Generalitat. Procedente de la burguesía catalana, alega que los 3,2 millones de euros que pagó a Jordi Pujol Ferrusola no fueron comisiones a cambio de contratos públicos, sino por labores de intermediación.

GUSTAVO BUESA. Amigo del primogénito de los Pujol, con quien realizó varios negocios en México y Tivissa (Tarragona). Donante de la fundación Catdem, afín a CDC.

LUIS DELSO. Amigo de 'júnior', el expresidente de Isolux siempre ha negado haber tenido negocios con la familia Pujol, aunque compartió tres operaciones de asesoramiento con el primogénito en México y Gabón.

...y los testigos:

MARÍA VICTORIA ÁLVAREZ. Exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, en 2012 denunció que cuando eran pareja hacían numerosos viajes a Andorra, adonde el primogénito llevaba mochilas con gran cantidad de billetes de 500 euros.

RAMON ESPADALER. Actual conseller de Justicia de la Generalitat. Fue conseller de Medio Ambiente -al igual que otro testigo, SALVADOR MILÀ (de ICV)- y han sido propuestos por Buesa en relación con las licencias ambientales concedidas a centros de residuos que gestionaba.

JOAN ANTON SÁNCHEZ CARRETÉ. Asesor fiscal de la familia Pujol.