Enésimo plan del Govern para revertir los resultados PISA

El Govern ha aprobado hoy un nuevo Marco educativo para tratar de mejorar los resultados de informes como PISA, en los que los alumnos catalanes se sitúan por debajo de la media nacional y europea en materias como lengua o matemáticas. Con una inversión de 130 millones de euros, el Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat ha anunciado hoy una serie de acciones y medidas con el objetivo de "situar a Cataluña en una posición de referencia en calidad educativa".

Tal y como ha explicado el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu, algunas medidas se desplegarán a partir del curso 2025-2026, mientras que otras ya vigentes se mantendrán y reforzarán. Según la Generalitat, con este nuevo Marco se pretende "mejorar el rendimiento académico en matemáticas y lenguas", reducir "las desigualdades educativas", fortalecer la formación y el apoyo al profesorado, "impulsar la evaluación y el seguimiento de resultados" y "promover la colaboración con la comunidad educativa como red para el aprendizaje".

Último informe PISA

Este nuevo Marco representa el enésimo plan del ejecutivo catalán para mejorar los resultados en informes educativos recientes. En el último informe PISA, publicado en 2023 y que evaluó a estudiantes de 15 años, Cataluña obtuvo resultados preocupantes, especialmente en tres competencias.

En matemáticas, por ejemplo, la puntuación de los estudiantes catalanes bajó 21 puntos respecto a 2018: obtuvieron 469 puntos, por debajo de la media española (473) y de la OCDE (472). También en comprensión lectora, donde Cataluña registró 462 puntos, 12 por debajo de la media en España y 14 de la OCDE. Además, esta cifra es 22 puntos inferior a la obtenida en 2018. En ciencias, los resultados también fueron inferiores a la media española y de la OCDE, con una diferencia de 8 puntos.

Entre las comunidades autónomas, lideran el ranking Asturias, Cantabria y Castilla y León. En ciencias y comprensión lectora, Cataluña solo se sitúa por delante de Ceuta, Melilla y Andalucía. En matemáticas, supera únicamente a Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias y Castilla-La Mancha. Tras estos resultados, la OCDE y la Generalitat firmaron en enero un convenio para mejorar la educación en Cataluña en un plazo de cuatro años.

Las acciones del nuevo Marco

Entre las principales acciones del Marco que el Govern ha aprobado hoy, se encuentran la puesta en marcha de la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, el refuerzo de la evaluación a través de la Inspecció d’Educació y la elaboración de orientaciones curriculares con los conocimientos esenciales para el profesorado. En este sentido, se busca orientar a los docentes hacia las nuevas realidades del sistema educativo catalán.

El Marco también contempla un programa experimental de zonas educativas, la estabilización de claustros mediante concursos de traslados anuales, el refuerzo de las horas de gestión autónoma y el impulso, junto a las universidades, de un sistema de provisión de plazas ajustado a las necesidades reales del sistema.

En matemáticas, se ha anunciado un programa intensivo temporal dirigido a 450 centros con más margen de mejora, desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO. También se desplegará un programa de bienestar emocional y salud mental para alumnado de Primaria, y se creará la primera cátedra de altas capacidades de Cataluña.

Las treinta medidas que recoge el Marco se implementarán en los próximos tres años. La consellera de Educación, Esther Niubó, ha asegurado que también colaborará con el Departamento de Universidades para enmarcar nuevos postgrados en lenguas y matemáticas.

Otras medidas del Govern

En una entrevista en La 2, Niubó ha afirmado hoy que la planificación escolar del próximo curso "contempla" ratios más bajas en las aulas de aquellas zonas donde históricamente se concentra la matrícula viva. "Eso nos ha permitido reducir las ratios no solo a 20, sino a 19, 18 e incluso 17 en algunos casos", ha explicado.

Además, ha vinculado la gratuidad del curso I-1 a la aprobación del tercer suplemento de crédito de la Generalitat: "Si no hay un incremento, que en estos momentos no existe, es muy difícil plantear la gratuidad". Por último, ha declarado que, bajo su criterio, prohibiría el uso de móviles en las aulas de secundaria, aunque ha matizado que "la prohibición, normalmente, no soluciona demasiadas cosas".

Respecto a la planificación escolar, Niubó ha insistido en que Cataluña necesita un plan "a medio y largo plazo, con un horizonte a cinco o diez años".