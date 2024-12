ERC rechaza pactar con Illa si no revierte el acceso de Guardia Civil y Policía Nacional al 112

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha avisado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no negociarán ningún nuevo acuerdo con el Govern si no se cumplen los acuerdos de investidura y si no se revierte la integración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (PN) en el 112.

"Reviertan el despropósito de los acuerdos del 112 de la Junta (de Seguridad) de la semana pasada o no cuenten con nosotros. Rectifiquen y cumplan", ha dicho este miércoles Jové a Illa en el marco de la sesión de control del Parlament.

Illa ha rechazado que haya ningún retroceso y ha defendido el "carácter integral" de los Mossos d'Esquadra como policía de Cataluña , y ha tendido la mano a la oposición a mejorar las competencias del cuerpo catalán.

Ha añadido que el Govern trabajará para defender las competencias que necesita una policía integral, "también en materia de puertos y aeropuertos, cuando haya las condiciones para poderlas asumir", y ha afirmado que el objetivo último es proteger a la ciudadanía.

Laia Estrada

Por su parte, la diputada de la CUP, Laia Estrada, ha acusado al Govern de seguir los deseos del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska --al que ha acusado de encubridor de torturas-- al dar acceso a la Guardia Civil y a la PN al 112. "Senyor Illa, para usted, ¿los intereses de Catalunya son los mismos que los de España?", ha preguntado la diputada.

Estrada ha reprochado textualmente a Illa que es totalmente inédito ceder competencias por iniciativa propia, y el presidente le ha pedido a la diputada cupaire retirar las acusaciones contra el ministro Marlaska: "Lo que ha dicho es completamente falso", ha subrayado.

En relación a la acusación de Estrada de ceder competencias al Estado, Illa ha asegurado que Cataluña no lo hará: "No cederemos ninguna competencia y cuando yo acabe mi presidencia yo creo que Cataluña tendrá más competencias que cuando empecé", ha expresado.

Núria Parlon

Por su parte, la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, también ha negado que Cataluña haya renunciado a "ninguna competencia" en materia de seguridad.

"No enredamos con esto del 112. Con el 112, lo único que se está haciendo, es que el aviso no llegue por llamada, sino que llegue por la plataforma telemática. Nada más", ha subrayado en el pleno del Parlament en respuesta al diputado de Junts Josep Rius, que ha acusado al Govern de renunciar a aceptar más competencias en puertos y aeropuertos y de aceptar la entrada de los cuerpos de seguridad del Estado en el 112.

Tras apuntar que Cataluña tiene competencias exclusivas en el 112 desde el 2007 y que esto "no ha cambiado", Parlon ha explicado que las capacidades operativas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, estrictamente en el ámbito de las competencias en emergencias, ya estaban integradas previamente en la Junta de Seguridad.

Y es que, según la consejera , el 112 ya está traspasando llamadas cuando hay una situación de emergencia: "Llamadas directas que hacen los operadores o Mossos d'Esquadra a la Guardia Civil y a la Policía Nacional antes de que yo fuera consellera y antes de que se celebrara la Junta de Seguridad", ha explicitado.

Pese a todo, Rius ha acusado a los socialistas de querer "desintegrar" la policía catalana y el autogobierno catalán, y ha reclamado que los Mossos d'Esquadra actúen como único cuerpo de seguridad en Cataulña , sin negar la posibilidad de que puedan colaborar con otros cuerpos y organismos de seguridad del Estado y del resto del mundo.

La consellera también ha asegurado que quieren tener las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos en la zona de aire: "Y las tendremos, pero también es cierto que necesitamos tener la policía necesaria para poderlas asumir".

Ante el repunte de delincuencia en el Aeropuerto de Barcelona, Parlon ha concretado que doblaron los efectivos para dar respuesta a esta situación y que pronto podrán dar "buenas cifras en esta dirección".

"Estamos en el aeropuerto, trabajamos en el aeropuerto y asumiremos en un futuro más competencias", ha zanjado.