ERC señala y los cachorros ejecutan: vandalizan una heladería por “discriminación linguística” al catalán

Hace dos días un cargo de ERC denunció un caso de "discriminación lingüística" en Barcelona por hablar en catalán en una heladería de Barcelona. Según expresó el concejal, el trabajador increpó a su pareja "con ganas de provocar diciéndole que era una maleducada por hablar en catalán".

Al día siguiente, por la mañana, tras la repercusión viral del tweet del republicano, el local amaneció vandalizado, con grafitis ofensivos y carteles que denunciaban catalanofobia. El suceso ocurrió durante las Fiestas de Gràcia, en el centro del barrio.

Entre los insultos pintados se leían frases como "Fascistas de mierda", y algunas pegatinas tenían lemas como "el turismo mata la ciudad" o "este establecimiento no respeta el catalán". Además, el perfil del local en Google se llenó de reseñas negativas, lo que provocó una caída en su puntuación de casi 2 puntos. Ahora, sin embargo, ya han recuperado la puntuación anterior.