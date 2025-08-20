Esta es la calle de Barcelona que ha ganado el concurso más famoso de las Fiestas de Gràcia

Cada año se celebra el famoso concurso de las calles adornadas durante la Fiesta Mayor del barrio de Gràcia, en Barcelona. La calle ganadora del primer premio este año ha sido la calle Progrés, que ha centrado su decoración en la temática correfoc.

La calle Mozart, con su decoración de Sant Jordi, y la calle Jesús, que decoró la calle representando una cercavila de fiesta mayor, completan el podio de los premios que se entregaron ayer en la plaza central del barrio, la de la Vila de Gràcia.

A la entrega de premios asistieron ayer la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y la consellera de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Hernández.

La nota negativa

El concurso de este año ha sufrido un revés importante que causó la tristeza de varios vecinos del barrio. Durante la madrugada del pasado domingo se produjo un incendio en la calle Verdi que destruyó la decoración de la portalada de la vía, que este año estaba inspirada en la selva maya. Los bomberos de la ciudad todavía investigan las causas de lo ocurrido, aunque la primera hipótesis apuntó a un cortocircuito.

El fuego se originó en la confluencia con la calle Rubí, y algunos vecinos piensan que podría tratarse de un sabotaje. Nadie resultó herido por el incendio, aunque el destrozo de la portalada devastó a los vecinos implicados en las fiestas del barrio.

Sin embargo, las comisiones vecinales llamaron a la solidaridad vecinal, que no tardó en aparecer. Centenares de personas se reunieron el domingo para llevar decoraciones de sus calles a Verdi como muestra de apoyo. Otras calles también mostraron su solidaridad tapando con plásticos negros sus portaladas.