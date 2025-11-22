La expresión catalana que sirve para designar a quienes nunca hacen nada: las personas más vagas del mundo

España destaca en todos los sentidos, y en la comunicación no iba a ser menos. Nuestro país es plurilingüe, conviven varias lenguas que llevan existiendo desde hace varios siglos. Aparte del castellano, que es la lengua oficial del Estado, se pueden encentrar el gallego en Galicia, el euskera en el País Vasco y el catalán en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, entre otras variantes.

Cada una de ellas tiene un vocabulario diferente. Es cierto que pueden parecerse mucho la una y la otra, pero otras como el gallego o el vasco son totalmente diferentes. Por ello, cada una, aparte de aportar muchas palabras y expresiones diferentes, también evocan en emociones muy dispares. Y no solo eso, ya que ofrecen diversos matices culturales y evocan en situaciones cotidianas que, literalmente, son muy complicadas o imposibles de traducir.

"No fotre ni brot", la expresión para referirse a aquellos que no hacen nada

Si se centra el foco en el catalán, se podría estar hablando de una de las lenguas cooficiales totalmente reconocidas que mantiene una belleza expresiva única. No obstante, para todos aquellos que no lo entiendan, algunas expresiones, palabras o locuciones pueden ser un verdadero rompecabezas. Es muy habitual que mezclen el humor, la ironía o ese sentido práctico que tanto les define, y un ejemplo evidente de ello es la siguiente frase:

"No fotre ni brot" es un caso muy representativo y de lo más curioso. Su traducción al castellano hace referencia a las personas que prefieren tumbarse en el sofá y ver la vida pasar antes que hacer cualquier otra cosa. "No hacer nada en absoluto", es la traducción pura y dura. Esta expresión se utiliza básicamente para nombrar a aquellos que carecen de iniciativa y que son total y absolutamente carentes de acción o fuerzas.

Mejores casos para decir la frase "No fotre ni brot"

A continuación, se va a presentar un listado con los mejores casos en los que se puede utilizar esta expresión catalana: