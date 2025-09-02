La Fiscalía de Barcelona pide que se cite a uno de los investigados por el caso de Helena Jubany

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha pedido que se cite ante el juzgado a uno de los investigados en el caso de Helena Jubany, asesinada en 2001 en Sabadell, según ha informado en un comunicado este martes. Lo ha ordenado después de que le fuesen notificados el lunes los resultados de ampliación de los informes biológicos de ADN emitidos por la policía científica del Cuerpo Nacional de Policía. A consecuencia de los "resultados positivos" de dicha ampliación, la Fiscalía ha pedido que se cite a este investigado y que se reabra el procedimiento para una investigada sobre la que la causa estaba archivada para la práctica de cotejo de su perfil genético.

Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la policía científica tomó varias muestras genéticas del jersey que llevaba Helena Jubany el día en el que fue asesinada, sobre las que se solicitaron análisis de individualización de ADN. Del análisis de estas muestras se ha obtenido un haplotipo de cromosoma Y "que coincide" con el haplotipo del principal investigado.

También se ha hallado el perfil genético de una mujer, que junto a otro perteneciente a una segunda mujer localizado en el puño del jersey, han sido cotejados con los de las personas investigadas hasta el momento, así como con los del personal de laboratorio de Barcelona y Madrid, resultando todos ellos negativos.

En la zona inferior trasera del jersey se ha obtenido una mezcla genética de al menos 4 personas, resultando "compatible" con el ADN del principal sospechoso, una mujer, y dos perfiles genéticos desconocidos. La policía no asegura que se trate del perfil genético del principal investigado, dado que las muestras con 4 contribuyentes no suelen ser valoradas.

Sin embargo, señala que es "aproximadamente 26 billones de veces más probable" que se trate de una mezcla del ADN del principal sospechoso, el de una mujer y dos perfiles desconocidos que si se tratase de una mezcla del ADN de la mujer y de 3 personas cualesquiera de la población española escogidas al azar.