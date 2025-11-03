La Generalitat de Cataluña apoya un congreso islámico con dos ponentes vinculados al terrorismo yihadista

La Generalitat de Cataluña vuelve a situarse en el centro de la polémica por su apoyo a un evento religioso que contará con ponentes señalados por vínculos con el yihadismo. Se trata del IV Congreso de Jóvenes Musulmanes de Cataluña, que se celebrará del 19 al 21 de diciembre en El Prat de Llobregat.

El encuentro está organizado por la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) y el movimiento juvenil Entre Joves, ambas entidades subvencionadas por el Govern. Este año, UCIDCAT ha recibido 64.000 euros en ayudas públicas, el doble que en 2023. La Dirección General de Asuntos Religiosos, dependiente de la Generalitat, figura como colaboradora directa del congreso.

Ponentes controvertidos

Entre los invitados destacan Taoufik Cheddadi y Yusuf Soldado, conocidos por sus antecedentes policiales. Cheddadi fue detenido en dos ocasiones en operaciones antiterroristas por presuntos vínculos con redes yihadistas, mientras que Soldado, converso catalán apodado “el salafista de Mataró”, fue arrestado en 2015 en una investigación sobre radicalismo islámico. Ninguno de los dos fue finalmente condenado, aunque su participación ha generado inquietud.

Ambos ofrecerán ponencias sobre educación familiar, valores islámicos y liderazgo religioso ante jóvenes musulmanes de toda Cataluña.

Cheddadi sostiene públicamente que “el islam es más feminista que el feminismo” y que hombres y mujeres tienen roles “divinamente asignados”. En sus intervenciones rechaza la separación entre religión y Estado y acusa al laicismo de ser una forma de “decadencia moral”.

Por su parte, Yusuf Soldado defiende la sumisión femenina y el uso obligatorio del velo islámico, considera que una mujer no puede casarse sin un tutor masculino y rechaza las relaciones fuera del matrimonio. También sostiene que la música es “haram” y que los fieles deben interrumpir su trabajo para rezar, incluso en contextos laicos.

El programa del congreso incluye también a Wafae Moussaoui, psicóloga que promueve la llamada “psicología islámica”, una corriente que sustituye la terapia científica por la lectura del Corán y la oración.

Antecedentes y críticas

No es la primera vez que la Generalitat respalda un evento de estas características. En 2024, un congreso similar celebrado en Torredembarra generó críticas por incluir a los mismos ponentes y a predicadores como Malik Benaisa, quien llegó a afirmar que “toda mujer que se perfuma y sale de casa es una fornicadora”.

Pese a la controversia, el Govern mantiene su colaboración con estos encuentros, que presenta como espacios de “convivencia y diversidad religiosa”. Sin embargo, los contenidos y discursos de algunos de sus participantes suscitan preocupación entre sectores sociales y políticos, que consideran que estos actos promueven mensajes contrarios a la igualdad, la libertad y el pluralismo democrático.