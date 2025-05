La Generalitat homenajea a víctimas del nazismo con la colocación de adoquines Stolpersteine

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, presidió este sábado la colocación de adoquines de la memoria (Stolpersteine) en tres municipios gerundenses -Sant Feliu de Guíxols, Santa Pau y Olot-, para homenajear a las víctimas catalanas del nazismo. En concreto, la Generalitat ha colocado hoy diez de estos adoquines artesanales en Sant Feliu de Guíxols, tres en Santa Pau y seis en Olot.

Según el conseller Ramon Espadaler, "actos como los de hoy tienen mucha importancia y relevancia porque miran atrás, porque no podemos ni queremos de ninguna manera olvidar, pero también son actos que miran adelante". Ha subrayado también que "dignificar a las víctimas poniendo su nombre en el espacio público es una manera de restituir la identidad que les fue arrebatada de manera ignominiosa". Espadaler ha matizado que "la memoria democrática tiene el rigor de la memoria histórica, pero además, tiene un sentido y un valor añadido que es el de legar a las generaciones futuras la importancia de no perder esta memoria para no repetir los errores".

La memoria democrática, ha indicado asimismo, "se sustenta sobre tres pilares: verdad, justicia y reparación, que están al servicio de una cuestión muy importante: el nunca más".

Los actos conmemorativos han contado con la presencia y participación de representantes institucionales locales, familiares de las víctimas y miembros de asociaciones memorialistas.

Además, en Sant Feliu de Guíxols, el conseller de Justicia y Calidad Democrática ha participado también en el acto de presentación del libro "Els guixolencs deportats en els camps nazis", de Pilar Francés.

Cada adoquín es único y se fabrica artesanalmente, como un gesto de respeto, humanidad, y dignidad hacia las víctimas del nazismo.

La gestión y coordinación del proyecto en Cataluña es una de las iniciativas más destacadas del Memorial Democrático, que trabaja para mantener viva la memoria de las víctimas del fascismo y del nazismo.

Este proyecto cuenta con la colaboración de ayuntamientos, familiares y entidades memorialistas, convirtiéndose en un referente europeo por su carácter participativo y descentralizado.

Actualmente, se han instalado más de medio millar en diferentes municipios catalanes.

Con los adoquines colocados hoy, Cataluña suma un total de 619 y se consolida como uno de los territorios del Estado con mayor presencia de estas piedras de memoria.