La Generalitat de Cataluña licita la compra de una nueva sede en Madrid por 27 millones

El Govern ha abierto este lunes la convocatoria de concurso público para la compra de una nueva sede de la Generalitat en Madrid, con un valor máximo de 27,1 millones de euros, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', la Generalitat cambiará su sede a partir de 2026 --de forma provisional-- a un edificio de la calle Ourense, en el barrio de Tetuán, después de no poder renovar el alquiler de la actual sede en la calle Alcalá, tras 20 años en ese espacio.

La ubicación en la calle Ourense, más alejada del centro de la capital, se pretende temporal hasta poder trasladarse a la nueva sede que compre el Govern.

La adquisición en propiedad de una nueva sede es un objetivo prioritario del Govern desde el inicio de la legislatura, al saber que debía dejar la sede de Alcalá, como elemento "clave para la recuperación de la normalidad institucional y la promoción de la cultura catalana".

Además, el Govern lo interpreta como un signo de "la voluntad política de permanecer en Madrid" por parte del Govern que encabeza Salvador Illa.

El objetivo es destinar en el espacio que se adquiera la delegación de la Generalitat en Madrid, el Centre Cultural Llibreria Blanquerna y un espacio residencial, además de plazas de aparcamiento.

Características

Según lo dispuesto en la licitación, el inmueble o inmuebles que se adquieran deben estar en el distrito Centro de Madrid, en los barrios Recoletos, Goya, Castellana o Lista, con una superficie total construida de entre 2.085 y 2.605 metros cuadrados.

Se podrán presentar propuestas hasta el 19 de enero, y la licitación sitúa como aspectos positivos, pero no obligatorios, que el edificio sea de uso exclusivo y que tenga 6 plazas de parking.