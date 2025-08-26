El Govern catalán se reúne de "urgencia" con Renfe y Adif ante las incidencias en Rodalies

Los consellers catalanes de Presidencia y de Territorio y Sostenibilidad, Albert Dalmau y Sílvia Paneque, se han reunido este martes "de urgencia" con representantes de Renfe y Adif para tratar las incidencias en Rodalies de los últimos días, que obligaron a cortar la circulación en varias líneas.

Según ha explicado la propia Paneque en la primera rueda de prensa del Govern del curso político tras la reunión que han mantenido este martes en el Palau de la Generalitat, al encuentro con Adif y Renfe le seguirá otro la próxima semana en el que participará el presidente catalán, Salvador Illa.

Ayer, un incendio en un tren en la estación de Calafell (Tarragona) obligó a cortar la circulación ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y a evacuar a un centenar de pasajeros.

Además, la línea R3 se vio afectada el pasado sábado por una avería en la catenaria y por una "afectación en la infraestructura de Adif" el domingo, incidencias que supusieron la interrupción del servicio entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga (Barcelona) en diferentes momentos del fin de semana.

"Todos sabemos que la mejora de Rodalies requiere obras que implican desajustes y que esto afecta al día a día, pero no podemos aceptar situaciones como las vividas este fin de semana. Por tanto, tenemos que acelerar y actuar con más urgencia y contundencia", ha señalado Paneque.

En la reunión mantenida hoy, el Govern ha trasladado a Renfe y Adif la necesidad de "acelerar y actuar de una manera contundente" para que estos episodios no se vuelvan a producir, mientras que los responsables de Rodalies "comparten" que el servicio está "lejos de lo que merece Cataluña".